“Uprava Holdinga se ponaša kao CEO neke korporacije, a ne javne usluge”

Miljenka Ćurković, bivša gradska zastupnica i aktivistica gostovala je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirala potez i neslužbeni štrajk djelatnika Čistoće.

“Ovo je bilo očekivano, prije par mjeseci je bio prosvjed upozorenja gdje se vidjelo da su radnici nezadovoljni. Mirenje još uvijek formalno traje, ali ovo što se sad dogodilo je sponatni radnički bunt, to je obustava rada. Štrajk po zakonu mogu provoditi samo sindikati, postoji pravna procedura u kojoj se vode pregovori, poslodavac tad zahtjeve želi ili ne želi prihvatiti, a kad pregovori dođu u slijepu ulicu onda kreće proces mirenja”, rekla je Ćurković te je dodala: “Kroz taj proces će se doći do nekih rezultata, međutim, ukoliko u procesu mirenja ne dođe do nikakvih rješenja, onda sindikat proglašava štrajk koji je u skladu sa zakonom, ali ovdje se ne radi o štrajku”.

Aktivistica navodi da ono što je inače problem u javnim službama je to što je sindikalna scena razmrvljena.

“Ovdje se radi o ljudima kojima je već svega dosta i onda oni proces mirenja dožive emotivno i na osobnoj razini, a ne na razini zakonske procedure. Ljudi dobiju tunelsku viziju i više nemaju strpljenja i kapaciteta, više ne žele slušati. Povod je bio onaj pokušaj otkaza, suspenzija otkaza, znači da su već bili pripremljeni pa ih je uprava povukla. To je bila kap koja je prelila čašu i radnici su pružili otpor. To u zakonskom smislu nije štrajk. Jako je čudno da Tomislav Tomašević kaže da će sindikati platiti kazne, a oni ne predstavljaju te ljude. Oni su se spontano okupili”, rekla je.

Ona kaže da su sindikati pokušali neformalno pokušali pomoći radnicima, ali tu su zamutili vodu i to nisu trebali napraviti.

“Oni su ih trebali poduprijeti, brifirati ih i onda njih pustiti da u ime tih radnika pregovaraju. Sad se više ne zna tko tu pije, a tko plaća. Ali razumijem i sindikate. Ti su otkazi dani ishitreno. Da je taj otpad bio zaista kontaminiran, onda oporabitelj ne bi pristao uzeti taj otpad u oporabu jer to sve košta i stavio bi službenu zabilježbu na taj dokument, ali toga nema. Po dokumentaciji ispada da radnici nisu ništa krivo napravili”, rekla je te je dodala: “Ne branim nikoga, nego govorim onako kako jest. Postoji dokumentacija koja govori u prilog tomu da oni nisu miješali otpad. Sad treba sjesti i vidjeti što se može napraviti”.

Čurković smatra da se gradonačelnik Tomislav Tomašević ponaša kao da njemu netko tjera inat.

“Njegov politički govor je pun spinova. Prije je bilo financijski bolje i nije bilo lako dobiti posao u Čistoći, prije su to bile okej plaće, ali u međuvremenu se dogodila kriza i inflacija. Trebao bi se ispregovarati novi kolektivni ugovor. Radnici traže povećanje koeficijenta. To je uvjet da oni počnu raditi. Posebno me iritira u ovoj priči zašto Gradska uprava ni u jednom trenutku nije obratila pažnju na onaj segment odgovornosti uprave Holdinga koja se pokazala kao nevješt pregovarač. Da CEO neke korporacije kaže ‘Ako ne želite, odite doma’, u redu, ali ne Ivan Novaković koji je na čelu poduzeća čiji interes nije profit nego javna usluga”, zaključila je.

