Uskoro će se graditi most preko Kaštelanskog zaljeva dug 1.500 i visok 55 metara

Most preko Kaštelanskog zaljeva, koji će omogućiti ulazak u Split sa zapadne strane, bit će dug 1.500 i visok 55 metara te će imati četiri prometne trake, a pripremne radnje za njegovu izgradnju trajat će idućih četiri do pet godina, rečeno je u srijedu u Splitu na predstavljanju Maritimne studije za taj most u organizaciji Hrvatskih cesta.

Most će omogućiti novi ulaz u Split

“Taj most će dužinom od 1.500 metara spajati područje Brižina u Kaštelima s područjem Stinice u Splitu, a postoji projektna procjena da bi izgradnja tog mosta mogla koštati oko 100 milijuna eura,” rekao je voditelj projekta “Novi ulaz u Split” u Hrvatskim cestama Krunoslav Perić.

Najavljujući predstojeću proceduru, Perić je istaknuo kako će se raspisati natječaj za oblikovanje mosta kako bi se dobilo primjereno rješenje koje će adekvatno uvažiti okoliš Kaštelanskog zaljeva. “Kad dobijemo rješenje o prihvatljivosti zahvata u okoliš, uslijedit će izrada glavne projektne dokumentacije,” objasnio je Perić.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta (HC) Josip Škorić naveo je da je izgradnja mosta najopsežniji dio strateškog projekta, koji će omogućiti novi ulaz u Split s zapadne strane i tako smanjiti prometne gužve na splitskom području.

“Prva faza tog strateškog projekta je prometno povezivanje čvora Vučevica s Kaštel Kambelovcem, druga faza je najopsežnija, a predviđa devet kilometara trase od kaštel Kambelovca i zajedno s mostom preko Kaštelanskog zaljev ulazak u Split, a treća faza je rješenje prometnice u Splitu od sjeverne do Gradske luke kako bi se Split rasteretio gužvi”, objasnio je Škorić.

Izgradnja tog novog ulaz u Split jedan je od najvažnijih strateških prometnih projekata u Hrvatskoj u idućem razdoblju. Također, na predstavljanju je naglašeno kako će ispod mosta preko Kaštelanskog zaljeva moći uplovljavati brodovi i kruzeri širine do 60 metra, visine 52,5 metra i dužine od 250 metara.

