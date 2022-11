“Zahvaljujem na gostoprimstvu. Drago mi je da je sa mnom danas ovdje predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar Vili Beroš. Ovdje je zgrada, treba biti uređena i dostupna građanima”, rekao je Plenković.

“Posebno je važno što će Vlada u proračunu izdvojiti sredstva i za opremu. Obišli smo i katedralu koja je u visokoj fazi obnove, izgleda zaista krasno”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Osvrnuo se i na nadolazeće obilježavanje Dana Grada Vukovara, Jandroković je rekao da ne zna tko priča o dvjema kolonama.

“Treba biti jedna kolona. To je takav dan koji nas povezuje. Trebamo staviti netrpeljivosti u drugi plan. To je dan kada se sjećamo Vukovara, simbola hrvatskog otpora. Pozvao sam i sve saborske zastupnike i zastupnice da dođu u Vukovar i Škabrnju”, rekao je Jandroković.

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je činjenicu da je covid-19 bio najčešći pojedinačni uzrok smrti tijekom prošle godine.

“Od početka smo se priklonili načinu računanja mortalitetne statistike prema preporuci ECDC-a. U jednom trenutku smo se odlučili podrobnije pratiti tko je umro ‘od’ i tko je umro ‘s’ covidom. Prilagodili smo se. Porast mortaliteta bio je očekivan jer ipak je covid na neki način smrtonosna bolest. Imali smo mjere koje su bile primjerene i balansirane”, rekao je Beroš.

Beroš je rekao da lijek Paxlovid nema nijedna bolnica u Hrvatskoj, a kada je riječ o njegovoj nabavi, “Hrvatska djeluje na tri fronta”.

“Orijentirani smo zajedničkoj nabavi s EK-om, ali tu nešto zapinje. Djelovali smo isto tako bilateralno s Njemačkom, ali došli smo do stupnja gdje ne idemo dalje. Najizvjesnije je, što će se brzo realizirati, a to je da su bilateralni razgovori u završnoj fazi te vjerujem da ćemo vrlo brzo sklopiti ugovor. Mislim da je riječ o 10.000 doza. Postoji povjerenstvo za nabavu, ne samo ovog, već i svih drugih lijekova”, dodao je Beroš.

Ugovori s Pfizerom razrješuju se jedan po jedan.

“Ne očekujem da će proći više od mjesec dana”, rekao je.

Nakon Beroša na pitanja novinara odgovarao je Andrej Plenković. Komentirao je slučaj Fortenove i mogućnost da su u slučaj bili uključeni i hrvatski državljani.

“Dopustite da kažem još par riječi o cijeloj toj priči jer vidim puno komentara, spekulacija, nekakvih političkih kvalifikacija ljudi koji su bili tu, živi i zdravi 2017., da je bilo po njihovom tada bi propao Agrokor, izgubili bismo 60.000 radnih mjesta, dobavljači bi popadali kao domino, o OPG-ovima da ne govorim. Agrokor je bio velika hrvatska kompanija, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama ranijeg vlasnika i uprave, dovedena je praktički pred bankrot. Istresena je nama u krilo u četvrtom mjesecu mandata naše prve Vlade. Mi smo posebnim zakonom, ne samo spasili kompaniju, očuvali radna mjesta, omogućili dobavljačima na ostanu na nogama, isplatili OPG-ovce u cijelosti, vratili kompaniju praktički na tržišne osnove”, rekao je Plenković.

Dodao je da je Sberbank suvlasnik stjecajem izvanrednih okolnosti. “Oni su više nego jasno u proteklom vremenu tražili načina kako da netko drugi dođe na njihovo mjesto i da svoj udio prodaju za što veći iznos. Ruska agresija na Ukrajina dovela je do osam paketa sankcija, u jednom trenutku pod sankcijama se našao i Sberbank. S obzirom da je Hrvatska bila svjesna da je Sberbank suvlasnik Fortenove, mi smo tražili iznimku koju smo dobili, da se do 31. 10. da vrijeme da dođe do transakcije”, rekao je.

“Moramo saznati zašto je netko, de facto, abortirao operaciju dva dana prije isteka roka. Iz razloga koji nisu do Vlade, jedan od mirovinskih fondova je iz nama nepoznatih razloga odustao. U tom trenutku je Sberbank očekujući da će prodati za 500 milijuna eura išao je nekim drugim putem, transakcijom koja se odvila u Rusiji s nekim iz UAE-a. Što se dogodilo – mi to provjeravamo. Tko je uključen, je li zakonito… Ne želim spekulirati. . Neobično mi je da netko dođe i istrese toliko novaca preko noći. Tu je sve krajnje neobično. Ne znam koliko para treba imati. Otkad je nestala PR agencija mi ne čujemo apsolutno ništa. To su fakti do kojih smo došli u tri radna dana.”, kaže Plenković.

“Ključ cijele priče je da kompanija funkcionira normalno, nema poteškoća. Kompanija je tu, solidna je, radi”, naglasio je.

Kazao je da mu je od arapskog investitora stigao dopis za sastankom: “Moramo vidjeti što je istina, daleko smo od susreta s bilo kime”. Dodao je da je informaciju dobio kada i mediji.

“Ovdje govorimo o operaciji koja se odvila bez našega znanja. Saznat ćemo što se dogodilo, Nizozemci kažu da ne znaju.”

“Ovdje se razglaba o pitanju vlasništvu. Bit takve kompanije je da funkcionira, i to bez poteškoća. To je iz mog kuta najvažnije. Što se tiče vlasništva, to će se rješavati”, rekao je Plenković.

