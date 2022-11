Hrebak: Od kupovine Fortenove neće biti ništa

Podijeli:







Saborski zastupnik Dario Hrebak (HSLS) izjavio je u subotu kako su po onome, što se do sada zna, u kupoprodaji Fortenove, prekršena europska pravila i kako od kupnje te tvrtke neće biti ništa, smatra i da premijer ne može znati ako se transakcija odigrala izvan EU-a.

„Odnosno, vjerojatno će biti pravna zavrzlama“, rekao je Hrebak dodavši kako je to, možda i bio cilj. „Možda je cilj bio izazvati nered, pravnu zavrzlamu koja će trajati do isteka sankcija, pa onda ćemo vidjeti što će biti. Ni to nije isključeno“, izjavio je novinarima.

Naglasio je kako i dalje vjeruje u slobodno tržište, kako je dobrodošao tko god želi sa stranim kapitalom doći u Hrvatsku ili EU, no suspektan mu je način na koji se u slučaju Fortenove sve odvilo.

„Mislim da bi ipak trebali poštivati pravila i Hrvatske, ali i EU. Pravila su vrlo jasna i očito je neko izbjegao ili pokušao izbjeći ta pravila“, ocijenio je.

Podsjetio je da se medijima proširila teza da tvrtka koja je registrirana u Nizozemskoj, nije tamo gdje je registrirana dobila potrebne dozvole.

I tu priča staje, (…) kako je moguće da netko kao fizička osoba uplati 500 milijuna eura, a da ne znamo apsolutno ništa o tome u smislu transparentnosti cijele procedure, kazao je Hrebak i poslao jasnu poruku. „Dakle, takav kapital nije dobrodošao u Hrvatsku, a pogotovo ne u kompaniju koja je strateški važna neovisno što se radi o privatnom vlasništvu“.

Podsjeća da Fortenova ima velik broj koncesija za eksploataciju voda, za poljoprivredna zemljišta te poručuje da se Vlada tu treba postaviti vrlo jasno, tražiti odgovore od svih koji su sudjelovali u postupku. „Ako se pokaže, a DORH je već krenuo, da se radi o kaznenom djelu, treba progoniti sve koji su sudjelovali u tom procesu, bilo izvan Hrvatske, ili u njoj. Vrlo jasno, zaštititi svoj nacionalni interes“, ističe zastupnik.

Premijer ne može znati ako se transakcija odigrala izvan EU

Mišljenja je i da treba „stati na loptu“, da će se o svemu pitati hrvatske, ali i europske institucije. Mislim da bi Ministarstvo vanjskih poslova trebalo u suradnji s Nizozemskom vidjeti što konkretno da se i nizozemske institucije službeno očituju o tome, kazao je. „Ono čega se trebamo uhvatiti je izjava nizozemskih institucija da tamo nije pribavljen nikakav zahtjev za dozvolu i da se taj zahtjev ne može retroaktivno dobiti, to znači da je Fortenova i dalje u statusu quo“, naglasio je.

Ističe i kako je „logično“ da premijer ne može znati o tome ako se transakcija odigrala izvan EU, te kako nema osjećaj ni da predsjednik države išta zna o tome. Tvrtka je registrirana u Nizozemskoj, transakcija se, najvjerojatnije, odradila u Rusiji, i sve što imamo je ono što pušta PR agencija, da se ne radi o ovako ozbiljnoj kompaniji, rekao bih da se radi o šarlatanstvu, kazao je Hrebak.

Klasično zaobilaženje europskih sankcija

„Bit ću krajnje nediplomatski, tu se jasno vidi da ruski kapital pokušava pronaći kroz razno-razne čudne kanale, prostor da uđe i da se zadrži na europskom tržištu, a da pritom ne trpi europske sankcije. To je klasično zaobilaženje europskih sankcija“, izjavio je. „Da sam ja uprava, dopustio bih mu da samo poljubi vrata“, uzvratio je na tvrdnju da se Saif Alketbi, koji je stekao 43, 4 posto udjela u Fortenovi, obratio direktorima da će staviti svog čovjeka u upravni odbor tvrtke.

Ako bi došao s dokazom da ima dozvole koje su potrebe, naravno da bih ga primio, ali ako ne, kod mene bi poljubio vrata“, odgovorio je na upit bi li, da je premijer, primio Alketbija.