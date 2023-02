Ustavni stručnjak o mogućem povećanju broja zastupnika: To je suludo

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Ustavni stručnjak Robert Podolnjak gostovao je u Novom danu gdje je komentirao posljednju odluku Ustavnog suda o izbornim jedinicama.

Podolnjak kaže da u ovom trenutku možemo govoriti samo o jednom dijelu i da nemamo još uvijek potpunu sliku. “Ja sam u siječnju 2012. napisao da Ustavnu sud treba ukinuli Zakon o izbornim jedinicama. I tada je vidljivo bilo da imamo ne usklađen broj birača. To se dogodilo sada, puno prekasno. Sada je ostalo malo vremena da se donesu izmjene zakona ili promjena izbornih jedinica, ili broja zastupnika”, rekao je,

“Ostaje jedan loš dojam jer je prije mjesec dana premijer najavio da će Vlada odnijeti novi zakon do 30. rujna ove godine, a onda predsjednik Ustavnog suda daje Saboru točno taj tok. Potpuno su se poklopili. To je kratak rok jer Ustavni sud u pravilu daje rok 2-3 godine. Morate imati osmišljeni prijedlog, provesti dva čitanja u Saboru, a tu je ljetna stanka. Prvo čitanje će biti u lipnju ili početkom srpnja, a drugo u drugoj polovici rujna”, dodao je.

Ustavni sud ukinuo Zakon o izbornim jedinicama

Što se tiče potrebne dvotrećinske većine Podolnjak kaže da ona sada nije potrebna jer se ne mijenja Ustav. “Zakon se mijenja većinom svih zastupnika, i vladajuća većina može donijeti promjenu zakona. Naravno, trebalo bi tražiti konsenzus u Saboru, ali pitanje je hoće li do njega doći. I povećanje broja zastupnika može se povećati jer Ustav kaže da je maksimalan broj zastupnika 160, ali mislim da je to suludo u ovom trenutku raditi. To je mala kozmetička promjena koja bi se najlakše provela, ali ona je najgora odluka”, objasnio je.

Dodaje da time ostaje rascjepkan Zagreb. “Tada se izborne jedinice ne bi podudarale s administrativnim granicama županija. Svako ozbiljnije rješenje zahtjeva stručnu evaluaciju”, tvrdi.

“Kada imate toliko veći broj birača od broja stanovnika, pitanje je kao ćete vi izbrisati te birače, koji evidentno ne žive ovdje. Godinama se to pokušava i godinama se ništa nije učinilo”, rekao je Podolnjak.

Kaže da je ovo velika greška Ustavnog suda koji je tolerirao neustavnu situaciju i čekao predugo da Sabor to sam napravi.

