Ćiro Blažević često ja na Facebooku objavljivao fotografije i uspomene, a prije samo nekoliko tjedana prisjetio se kako je postao prvak u skijaškom trčanju na 10 kilometara.

Ćiro je te 1952. bio predstavnik juniorske selekcije iz Travnika.

“Poslao mi je danas jedan prijatelj sliku s Vlašića. Tu sam napravio prve skijaške korake i odatle sam sa svega 17 godina otišao osvojiti državno prvenstvo u Sarajevo… Do tada je bilo nezamislivo da to osvoji bilo tko drugi osim Slovenaca, a onda se – samo u flanel košulji na sebi – pojavio vaš Ćiro. Lagao bih kada bi vam rekao da me emocije nisu preplavile dok sam gledao ovu snježnu ljepotu…”

Podsjetimo, u Zagrebu je u 88. godini života nakon duge i teške bolesti preminuo legendarni hrvatski izbornik Miroslav Ćiro Blažević.

Blažević je preminuo nakon što se duže vrijeme borio sa zloćudnom bolešću, koja je, nažalost, metastazirala.

Nakon što je objavljeno da je legendarni trener preminuo, od njega se na mrežama opraštaju mnogi.

