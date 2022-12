Uvođenje eura: Pripremite se za bankomate izvan funkcije, ali i za prevare

Podijeli :

Brojimo sitno do početka korištenja eura kao nove službene valute u Hrvatskoj. Dvojne cijene proizvoda i usluga gledamo već od rujna, a od 1. siječnja počinjemo i plaćati eurima. U prvoj fazi mogući su i tehnički problemi, ali i različite prevare. Donosimo priču naše Ivane Tomić.

Jedan od savjeta je pripremiti sitne eure. Od 1. prosinca to možete napraviti u svim poslovnicama banaka, Fine, Hrvatske pošte. Budući da je 1. siječnja praznik i da će biti teže doći do novca nego što bi to bio slučaj da je primjerice radni dan, i mi smo jučer otišli po jednu vrećicu kovanica eura. Međutim, nismo imali sreće. U pošti su nam kazali da su sve vrećice s eurima rasprodane u prvih pet dana ovoga mjeseca.

“Početni paketi euro kovanica nisu dostupni u većim urbanim sredinama i većim poštanskim uredima. Još uvijek ih ima nešto u ruralnim područjima u manjim mjestima. Mi smo do sada prodali 110 tisuća početnih paketa euro kovanica, naručili smo nove količine i one dolaze krajem ovoga i početkom sljedećega tjedna”, rekao je za N1 Krešimir Domjančić, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Ista je situacija i u bankama te poslovnicama Fine. S tim da će sitni euri biti neophodni u prvim danima primjene eura. Trgovci mole građane da ih pripreme, jer kažu, oni neće moći odmah pripremiti velike količine eura.

“Za veće račune, nažalost, mi ćemo morati vraćati u kunama. Neke nam banke najavljuju da neće raditi ni prvih par dana u idućoj godini. Trebat će nam svima jako puno strpljenja u tome svemu”, kazao nam je Mirko Budimir iz Udruge trgovina pri HUP-u.

Za javni prijevoz treba pripremiti sitan novac, ali tamo gdje možete koristiti karticu, to je najbolja opcija za plaćanje.

Bankomati izvan funkcije

Što se tiče same konverzije mnogo je nedoumica, ali ne bi trebalo biti problema. Od 15. prosinca do 15. siječnja bez naknade ćemo moći i podizati novac na svim bankomatima neovisno o kojim se bankama radi, s obzirom da možda neki bankomati neće biti u funkciji jer neće biti opskrbljeni novčanicama eura.

Tijekom prosinca neće raditi svi bankomati – u prijelaznom razdoblju radit će samo oni koji istovremeno mogu isplaćivati i staru i novu valutu

Ne treba nasjedati na one koji će vam nuditi zamjenu na nekim drugim mjestima, jer je za očekivati da će prevaranti novonastale okolnosti na koje građani nisu naviknuti pokušati iskoristiti.

A ako primijetite bilo kakve nepravilnosti, sve naravno možete prijaviti Državnom inspektoratu. Jednostavno je, potrebno je otići na stranice Državnog inspektorata i u odjeljku podnošenje prijava ispunite sve potrebne podatke. Priložite fotografije ako ih imate i pisanim putem podnesete prijavu. To je najbolji način kako bi se stalo na kraj svima onima koji u ovome trenutku pokušavaju loviti u mutnome.

