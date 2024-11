Užas u zagrebačkoj gimnaziji, na čistačicu pao prozor: “Strah me i pomisliti što da ga je dijete išlo otvarati”

Podijeli :

Zeljko Hladika/Vecernji list

Prozor veličine 100 x 50 centimetara sa zgrade III. gimnazije u Kušlanovoj ulici u Zagrebu pao je u petak oko 6 sati ujutro s visine od dva metra na 56-godišnju spremačicu škole.

Spremačica zadobila lakše ozljede

Stravičan prizor prva je ugledala kuharica osnovne škole koja s gimnazijom dijeli prostor. Ubrzo je na mjesto događaja došla hitna pomoć, a žena je, prema posljednjim informacijama, zadobila lakše ozljede.

“Radi se od 6 i počela sam čistiti. Otvorila sam onaj gornji na kip da uđe svježi zrak. I u tom trenutku mi je dupli prozor počeo naglo padati na glavu. Instinktivno sam dignula ruku da se zaštitim koliko ide, a vjerujem i da je obližnja zavjesa barem malo usporila pad. No strahovit je to bio udarac u glavu, krv je potekla, glava mi je bila puna krhotina”, prisjetila se za Jutarnji list spremačica III. gimnazije koja je ostala pri svijesti nakon pada prozora, ali u totalnom šoku.

U pomoć je priskočila kuharica koja je nazvala hitnu. Prestravljena je dotrčala još jedna kolegica pa su joj do dolaska medicinskog osoblja brisali krv, uklanjali površinski staklo s nje, s odjeće… Nakon što su joj pružili liječničku pomoć, iz KB Dubrava su je otpustili na kućnu njegu. I dalje je, kaže, užasnuta i boli ju glava, vrat, kralježnica i ruka.

“Valjda me od težih posljedica spasio dragi Bog. Strah me pomisliti što bi se dogodilo da je neko dijete išlo taj prozor otvarati jer ih djeca često sama i otvaraju. Ti prozori su stari i veliki. Davno se sve to obnavljalo. Kad su veće kiše, po hodnicima curi voda pa ju kupimo. “, ispričala je žena.

