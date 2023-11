Anušić komentirao Grbinovu izjavu o skidanju gaća: “Izbori vrlo blizu, zato ne biraju sredstva”

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Hrvatski sabor danas je, nakon burnog početka sjednice, potvrdio Ivana Anušića za novog ministra obrane, nakon što je u subotu te dužnosti razriješen Mario Banožić zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.

Nakon izglasavanja i prisege, ministar Ivan Anušić obratio se javnosti.

“Spreman sam preuzeti dužnosti i nakon ovoga idemo na preuzimanje dužnosti. Sve sam rekao jučer i ne bih se sada ponavljao”, rekao je.

O napadima u Saboru kaže da su te teze lažne. “Drugi vas pokušavaju vrijeđati, treći omalovažiti. Žao mi je što smo na toj razini politike u Hrvatske. Jasno mi je kako je teško sjediti u Saboru i slušati stvari koje su poražavajuće. Netko tko to sluša u Osijeku osjeća susramlje. O Peđi Grbinu neću ništa govoriti , on je sve rekao”, naveo je komentirajući izjavu Peđe Grbina koji je prije glasanja rekao da je skinuo gaće.

“Moj je životopis poznat, a oni neka pokažu svoj i što su napravili u životu i koliko izbornih pobjeda imaju. Razumijem jednu stvar, izbori su blizu i borba je za svaki glas”, dodao je.

Kaže kako će nastaviti s onim što je započeto, a to je isporuka Rafalea, završetak isporuke Black Hawka i oklopnjaka tipa Patrije. “Nastaviti odlučnu suradnju s našim strateškim partnerima i rješavati probleme koji se nisu stigli riješiti. Prvenstveno tu mislim na 4 broda Hrvatske ratne mornarice i vraćanje Hrvatske vojske u Beli manastir”, otkrio je Anušić.

“Nacrt proračuna je donesen i ići će iduće godinu, povećan je u odnosu na prošlu godinu 11 posto, na 1,11 milijardi eura”, rekao je.

O povratku na mjesto župana kaže kako će biti pametniji nakon parlamentarnih izbora te da nije iznenađen da je premijer Plenković izabrao njega za ministra. “Rekao je da bi ja bio najbolji čovjek na tom mjestu i ja sam se složio s tim. Ja nisam solo igrač, ja sam timski igrač i igrač stranke. mnogi su me pitali što mi to treba, ali ako ste član neke stranke koja je bila uz vas, a njoj je potrebno osvježenje, ja nisam imao drugog izbora. Drugi razlog mi je ogromna čast da budem na tom mjestu”, naveo je.

Ne smatra da je on protuteža Ivanu Penavi. “Interesantno je da je on u Vukovaru, a to je nekih 20-ak kilometara”, dodao je.

