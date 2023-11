Analiza slučaja Banožić: “Da je imao 0,21 ili 0,29 promila, to nije relevatno za kaznenu odgovornost”

Podijeli :

Odvjetnik Fran Olujić u Newsnightu je s našim Ivanom Hrstićem analizirao slučaj sad već bivšeg ministra obrane Marija Banožića koji je skrivio nesreću u kojoj je on teško ozlijeđen, a jedna osoba je poginula.

“Nije uobičajeno da policija u već tako ranoj fazi izlazi s kvalifikacijom (nehaj). Kako god da policija odredi kvalifikaciju, to nije relevatno. Bit će relevantna ona kvalifikacija koju odredi državni odvjetnik nakon vrlo vjerojatno istrage koja će u ovom postupku biti provedena”, rekao je Olujić pa nastavio:

“Naime, u formalnom smislu kazneni postupak počinje rješenjem o provođenju istrage, nakon što državno odvjetništvo provede istragu i odredi kvalifikaciju, o tome će ovisiti nadležnost suda. Ako bude riječ o kvalifikaciji kaznenog djela izazivanje nesreće iz nehaja, tad će biti u nadležnosti općinski sud i bit će zapriječena kazna od jedne do osam godina zatvora, a ako ne bude nehaj nego neizravna namjera, nadležan je županijski sud i zapriječena je kazna od tri do 15 godina.”

Olujić također navodi da, ako se radi o nehaju, u obzir dolazi i zamjena zatvorske kazne radom za opće dobro na slobodi, no ističe da je prerano o tome govoriti. “Ne mora uopće dobiti zatvor kao kaznu.”

“Ako Banožić i aktivira saborski mandat, to ga neće spasiti od kaznenog progona. U ovoj situaciju bi mu Sabor skinuo imunitet jer se radi o kaznenom djelu koje se provodi po službenoj dužnosti, a ne o djelu klevete ili uvrede”, pojasnio je.

Razina alkohola u krvi

Navodi da je zadnjih godina sudska praksa posotrožena i u obzir dolazi i bezuvjetna zatvorska kazna čak i kad je u pitanju nehaj. Osvrnuo se i na nalaze o razini alkohola krvi i priopćenje DORH-a.

“0,21 ili 0,29 to u smislu kaznene odgovornosti nije relevatno. Radilo bi se o dozvoljenim razinama alkoohla u krvi pa to ne bi utjecalo na kvalifikaciju nehaja. Čak i kad bi se retroaktivno to utvrdilo – a postoje načini za to – da je imao 0,21, to ne bi utjecalo na kvalifikaciju nehaja”, istaknuo je Olujić.

Osvrnuo se i na da jedan dio u priopćenju DORH-a koji se odnosi na to. “Uvidom u izdane naloge i dokumentaciju s točnim datumima i vremenima izuzimanja potrebnih uzoraka u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima, kod osumnjičenog 44-godišnjeg vozača osobnog vozila, u trenutku prometne nesreće, nije utvrđena prisutnost alkohola ili prisutnosti droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osumnjičenika.”

Olujić je potvrdio da ova formulacija DORH-a ne govori da je razina alkohola u krvi 0,0, već samo da nije iznad 0,5 promila.

