Izvor: N1

Predsjednik Republike sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske povodom obilježavanja Dana Grada. Nakon toga odgovarao je na pitanja novinara.

Milanović kaže kako ne vjeruje da će se sresti s Nancy Pelosi jer ona sutra već odlazi iz Hrvatske. “Amerikanci su tražili sastanak, ja danas ne mogu i to je to. Ona nije izvršna vlast, za dva tjedna neće biti to što je sada. Nije moja razina, to nije hamburger, to je nothingburger”, govori predsjednik na pitanje je li on tražio sastanak s Pelosi, a Amerikanci ga odbili. Dodaje i da je američki poziv vjerojatno bio kurtoazan, ali i da će za dva tjedna na izborima u SAD-u pobijediti republikanci pa Pelosi više neće imati funkciju koju ima danas.

Na susretima Krimske platforme neće sudjelovati jer “ne zna je li pozvan, ne za što je to i jer vidi puno cinizma i nepoštenja prema jadnom ukrajinskom narodu i ne želi biti još jedan pozer koji će u tome sudjelovati”.

“To je inicijativa predsjednika parlamenata, ja sam predsjednik države i zato ne sudjelujem”, kaže.

“Dok Hrvatska nije napadnuta i nije u ratu, neću sudjelovati”, kaže.

Obuka ukrajinskih vojnika

“Očekuje se da obučavamo njihove vojnike… Žao mi je, trebamo im pružiti svu pomoć, moralnu, duhovu, humanitarnu… To je stvar o kojoj odlučuje Vlada, ali o sigurnosti brinem ja. Očekuješ od mene da odgovaram za nešto za što nema sredstava. Svi koji imalo razumiju pravo, znaju da to znači sudjelovanje u ratu”, kaže Milanović dodajući i da “ratno stanje pravno ne postoji, ali de facto postoji”. “To je crta preko koje ne dopuštam”, kaže.

“To nisu vojna pitanja, nego pitanja sudbine i sigurnosti jedne države, ljudi koji ovdje očekuju najbolji život”, kaže predsjednik dodajući kako je uvjeren da radi ispravno i da je na onoj strani povijesti koja je nama važna, “našoj strani povijesti”.

“Naša pozicija je takva da moramo brinuti svoju brigu”, zaključuje.

Obveze Hrvatske

“Hrvatsku se ne tretira, ne kao ozbiljnu državu, nego kao ni neozbiljnu, i sad bi mi trebali raditi za druge. Ministar vanjskih poslova ide u Bruxelles i tamo se glasa o odluci koja se tiče hrvatske nacionalne sigurnosti, hrvatskog OSRH-a koji ima jednog vrhovnog zapovjednika i odluka se donosi da ja ne znam ništa. To je protuustavno. Ta odluka nikoga ni na što ne obvezuje. To je poruka svim komentatorima koji tvrde da Hrvatska ima dužnost, Hrvatska nema nikakvu obvezu, nek mlate gloginje nečim drugim. Hrvatska ima obvezu prema NATO-u, nema obveza borbenih, nema nikakvih obveza. U slučaju da netko napadne Poljsku ili Litvu, to je druga stvar, ali sporazum ne ide u detalje”, kaže.

“Što da Hrvatska napadne Srbiju i zarati, je l’ nama NATO treba pružiti pomoć i zaštitu? Možda da, možda ne. I od članica NATO-a se očekuje da budu racionalne i vode računa o drugima, ima nas puno. I ta obveza priskakanja u pomoć drugoj članici NATO-a je obveza iz 1949. Prošlo je 73 godine, svako pravilo živi svoj životni vijek i ja to pravilo doživljavam ozbiljno, ali potrebno je i naše razumno ponašanje da se ne uvalimo u veće probleme od onih koji nam trebaju. Hrvatska neće napasti Srbiju ni Srbija Hrvatsku, jasno, ali ovo govorim da doskočkim prevarantima koji govore o nekim hrvatskim obvezama. Gdje su bili dok sam godinu dana trubio o bosanskim Hrvatima? Država je kao koncept sebična tvorba, okružio si se granicama da bi brinuo o sebi”, kaže Milanović.

Još jednom je ponovio kako mu je zanimljivo da se pojavila informacija da je tražio sastanak s Pelosi. “Tražila je američka ambsada, ali prekasno. Da je došao američki državni tajnik, vjerojatno bih ostao u Zagrebu, ovako ne”, zaključio je predsjednik.

Sukob navijača i policije

Na pitanja o sukobu policije i navijača u Splitu, kaže kako nije navijač, ali da mu je Hajduk najdraži klub. Više od toga nije htio komentirati.

