Premijer Andrej Plenković u izjavi za medije nakon svečanog otvaranja 27. Forum hrvatskih manjina komentirao je aktualna politička pitanja.

Nakon uvodnih zahvala organizatorima manifestacije posvećenoj hrvatskim manjinama u inozemstvu, Plenković je, između ostalog, kazao:

“Današnji sastanak vrlo je bitan da emancipiramo temu identiteta Hrvata koji žive u susjednim zemljama i jačamo njihove poveznice s domovinom. I to je ono što činimo.”

Rast BDP-a

Osvrnuo se i na danas objavljene podatke DZS-a.

“Vidjeli ste da je rast 5,2 posto, sve to je na tragu naših procjena gdje smo rekli da bi rast BDP-a ukupno trebao biti 5,7 posto. Ovakav rast je ohrabrenje funkcioniranju hrvatskog gospodarstva”, komentirao je Plenković.

Na pitanje brine li ga što je to pad u odnosu na prošlu tromjesečje, kazao je:

“Mislim da je sjajno da je Hrvatska zasad na drugom mjestu među 22 zemlje koje su objavile podatke rasta BDP-a u trećem tromjesečju. Bolje rezultate ima samo Cipar.”

Obuka ukrajinskih vojnika

Vezano uz polemike o obuci ukrajinskih vojnika dodao je:

“Stvari su jasne da ne mogu biti jasnije. Još jednom ću ponoviti jer vidim da je ovaj orkestrirani napor koji je učinjen od jučerašnje sjednice Vlade do danas da se smatra da je stvaran problem s ustavnim temeljem prijedloga. To je jedna laž i neistina. EU je donijela odluku i Hrvatska je za to glasala da se osnuje misija potpore Ukrajine. Osnovala se misija, nije se dogovorila vježba.”

O kritikama da je procedura donošenja odluke neustavna kazao je:

“Ista pravna osnova za slične misije korišten nekoliko puta i u našem mandatu i u mandatima ranijim vlada. Bilo je 45 takvih odluka u Saboru. Taj očaj, to nije više smicalica, to je doslovno politički očaj predsjednika i njegovih oporbenih jataka u Saboru koji nemaju hrabrosti reći hoće li pomoći žrtvama agresije nego su se sada u nelagodi uhvatili nekih pravnih smicalica. Da smo napravili bez Sabora, napali bi nas što smo to napravili bez njih”, dodao je.

“Imamo veliki politički problem, ogroman, meni su ti razlozi teško razumljivi, ne mogu naći opravdanje za ovakve izjave oporbenih stranaka”, rekao je.

“Naša pozicija je jasna, a predsjednika smo pitali kao i uvijek dosad”, nastavio je premijer.

Rast plaća dužnosnika

“To je već dugo na dnevnom redu i nitko se to ne usudi mijenjati. S obzirom na to da smo mi vlada koja je za razliku od SDP-ove vlade dignula za više od 30 posto državnim službenicima, imate situaciju da su plaće službenika pojedinih ministarstava veće od čelnika tih tijela, tj. ministara. Veće su, ne kažem da ne zavrjeđuju, ali to nije normalno. Ono što se predlaže od ministra Malenice je da se samo povisi osnovica i da ona kako bude rasla službenicima raste i dužnosnicima”, rekao je Plenković, a na pitanje je li možda njegova plaća trebala ostati ista dodao je:

“Raspravljali smo o tome i ja sam rekao da je dosta s tom demagogijom, ovakvo usklađivanje može ići i prema dužnosnicima i točka. Hoćemo li mi biti sada predmet kritika, okej, ali to je tako.”

