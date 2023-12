Vanđelić o mogućim koalicijama: “Kćer mi je rekla da neće pričati sa mnom ako odem s njim”

Podijeli :

N1

Damir Vanđelić, novi predsjednik nove stranke Republika, s kojom je najavio pohod na parlamentarne izbore, gostovao je u Točki na tjedan kod Nataše Božić Šarić.

Vanđelić kaže kako nije nazvao stranku Republika kako bi ga sada svi oslovljavali s predsjednik Republike. “To tako zvuči, ali mi imao jako kvalitetnih ljudi u stranci i možemo popuniti sva ministarska mjesta. Zašto Republika? zato jer nam upravo to nedostaje. mi imamo Hrvatsku, ali nemamo institucije koje su zatrte i zato smo na dnu EU-a. Nikada odseljavanje nije bilo ovoliko, a kada gledate ankete vidite da razlozi nisu ekonomski nego političke institucije”, rekao je .

Republika je točno 400. stranka osnovana u Hrvatskoj. “Ja sam u životu pobijedio upornošću. Gubio sam, naravno, ni kod supruge nisam uspio iz prve”, dodao je.

Kaže kako su počeli zaprimati zahtjeve za pristup stranci i da ih je od jučer došlo 15-ak, a n a predstavljanju je bilo 150 ljudi. “Mi ćemo imati puno više ljudi nego što liste traže. Negdje ćemo biti senior partner, negdje junior”, naveo je.

Može li Vanđelić svojom novom strankom pomrsiti račune aktualnim igračima ili je zakasnio?

Ne misli da je kratko vrijeme ostalo do izbora. “Sudeći prema želji premijera da što dulje ostane na vlasti ja mislim da će on to rastezati koliko god može, sve da zaboravimo afere i pritvorene i smijenjene ministre. Narod brzo zaboravlja i on će čekati da narod zaboravi. Izbore očekujem negdje na jesen”, rekao je i otkrio da je godinu dana ovo pripremao.

“Mislim da nikada nije kasno. Dobar rezultat bi bio da dođemo na pozicije izvršne vlasti i da možemo Hrvatsku primijeniti s našim planom. Ovo poput veće plaće od 50 posto zvuči puno, ali mi to znamo napraviti”, dodao je.

Na koga ciljaju?

Kaže da ankete pokazuju da 70 posto građana prihvaća promjene i da su vladajući i oporba propustili šansu. “Ne možemo dobiti 76 zastupnika, to nije realno. Pretpostavka je da neće biti išta isto kao prije. Ogorčenje u državi je ogromno, pa i u HDZ-u. Mi nismo bili akteri na političkoj sceni pa idemo vidjeti što će se dogoditi. Pucamo na 80 posto hrvatskih građana koje ne zanimaju priče koje pucaju na ideologiju”, istaknuo je.

“Povećanje izdvajanja na vojsku je nešto iz desnog spektra, ali povećanje dječjeg doplatka i veće mirovine su nešto iz lijevog spektra, zato smatram da smo dosta široki”, naveo je Vanđelić.

“Partneri su nam oni koji će prihvatiti naše promjene, a to su borba protiv korupcije i jačanje poduzetničke produktivnosti i sve što je nabrojano u našem programu”, pokušao je odgovoriti na pitanje s kim bi koalirao.

Moguće koalicije

“Statut stranke kaže da Predsjedništvo i Glavni odbor stranke isključivo odlučuje s kime ćemo koalirati, a to su ljudi koji nisu umrljani na način da su krali javna sredstva. Tu se iskristalizirale određene opcije i s jedno pet-šest njih ćemo napraviti razgovore i sve obavijestiti”, otkrio je i rekao da će razgovarati sa svima, pa i SDP-om.

Odgovorio je i zašto mu HDZ nije prihvatljiv partner. “Zato što su imali dovoljno vremena da vrište, da skoče na s stol i kažu – gledajte što radite Hrvatskoj. Gledali su kako ljudi odlaze iz Hrvatske, kako se krade, kako je 28 ljudi otišlo iz Vlade, kako su privođeni ministri u lisicama, kako se poduzetnicima oprašta po 70-80 milijuna eura, a kada pravosuđe štrajka onda je 20 milijuna eura problem. Jednostavno nemam povjerenja u tu ekipu”, tvrdi.

Analitičar “pokopao” političke ambicije Damira Vanđelića: “Kao Paja Patak na Copacabani”

“Da sam htio i podilazio Plenkoviću mogao sam birati što sam htio. Razgovarali smo i o kandidaturi za gradonačelnika Zagreba, ali pod uvjetom da ne idemo u suradnju s ljudima za koje sam ja osobno smatrao da su korumpirani. Za tu odluku imao sam niz posljedica. Bili su pritisci inspekcije i svašta. Moja vlastita kćer je rekla – tata neću s tobom pričati ako odeš s Milanom Bandićem“, dodao je.

Za Vesnu Škare Ožbolt rekao je da je bila uz HDZ kada se stvarala Hrvatska, ali da nigdje nije našao podatak da je nešto ukrala i da je bila prva koja je upozoravala na Sanadera.

Kaže da je dosta blizak narativnima HDZ-a, ali da su ih oni rijetko primjenjivali. “Dok sam išao u rat oni su kadrovirali ljude kojima je ključni narativ bio – hajmo krast. Ja sam bio uvjeren da će se nešto promijeniti svih godina, ali neće se ništa promijeniti. Vrijeme je da HDZ ode. Nogometnim rječnikom, da se plavi i crveni odu na klupu. Naše boje su crna i zlatna s grba Zrinskih, idemo njima dati šansu”, rekao je Vanđelić.

“Ideologija je jedan od komponenti i sve smo dali odgovore i mislim da smo se definirali”, dodao je.

Što nakon izbora?

“Za Plenkovića nitko nije čuo do onog oko Karamarka. Bivši niži birokrat u ministarstvu vanjskih poslova, to bi bio njegov opis. Ili bivši neuspješni kandidat za potpredsjednika HDZ-a s Jadrankom Kosor, a ona danas nije ni članica HDZ-a. On kaže da ima veliki utjecaj u Eu-u, ja to ne vidim. Mi smo u Schengen ušli najsporije od svih osim Rumunjske i Bugarske, ali dosta mi je takvih usporedba. Idemo se uspoređivati sa Slovenijom”, istaknuo je.

Ponovio je da koalicija s HDZ-om nije opcija. “Oni moraju na dijetu, maknuti svoje koruptivne papke od javnih sredstva a kroz tu dijetu se vratiti u izvorne vrijednost HDZ-a”, ponovio je.

Što se tiče suradnje s Možemo kaže da bi bilo teških tema i razgovora. “Meni mnoge stvari iz njihove nisu ni razumljive”, tvrdi.

Za SDP kaže da se pokazao kao loša protuteža Plenkoviću. “Tamo nema kvarnih ljudi, otvoreni smo i trebao vidjeti njihove stvarne ciljeve.- Za Moste vjeruje da ima poštene ljude poštenih ciljeva i da trebaju vidjeti podudaraju li se.

Kaže da im je Marko Jelić partner na razini svoje županije, a možda i šire. “Htjeli bismo biti zastupljeni u svim izbornim jedinicama”, naveo je.

Što se povećanja plaća tiče, kaže da bi ono bilo 50 posto za četiri godine kroz rasterećenje nameta i poreza.

