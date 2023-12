Analitičar “pokopao” političke ambicije Damira Vanđelića: “Kao Paja Patak na Copacabani”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao o nadolazećoj superizbornoj godini.

Puhovski je analizirao moguće koalicije, a osvrnuo se i na izjave iz Domovinskog pokreta koji poručuje da suradnja s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem ne dolazi u obzir.

“Oni to ne znaju racionalno obrazložiti. Ako je Pupovac četnik, onda bih volio vidjeti koji Srbin ili Srpkinja to nije. Pupovac je studirao u Zagrebu, on je zagrebački profesor koji govori hrvatski jezik bolje od svih njih zajedno, koji je svašta prošao u ratu, koji je sudjelovao u niz posredovanja od Miloševića, Tuđmana do daljnjih, ali nitko nije rekao ozbiljan argument zašto je Pupovac kao takav nerpihvatljiv”, istaknuo je Puhovski.

Orešković o Vanđeliću: On je dio HDZ-ovog jata!

Damir Vanđelić, nekadašnji šef Fonda za obnovu Grada Zagreba, najavio je osnivanje stranke, no politički analitičar ne vjeruje da će ostvariti uspjeh na izborima.

“Vađelić nema nikakvu šansu, nema stranku, nema ime. K’o Paja Patak na Copacabani. Ne postoji politički, nema organizaciju, nema značajane suradnike ili suradnice”, rekao je Puhovski pa nastavio:

“Uzmite paralelu s Nikicom Gabrićem koji je bio puno jači od njega, koji je puno uložio, imao puno više političkog iskustva i ništa nije napravio.”

“Pet stranaka može imati dvoznamenkasto mjesto u parlamentu, drugi će biti s jednim ili dva mjesta kao promatrači ili kako je rekao Bandić, moneta za potkusurivanje, žetončić”, zaključio je Puhovski.

