Velika akcija policije: Hrvat u Las Palmasu koordinirao šverc 700 kg kokaina

U velikoj akciji španjolske policije i Europola kodnog naziva Adriatica razbijena je kriminalna organizacija koja je iz Južne Amerike od Kanarskih otoka prokrijumčarila oko 700 kilograma kokaina. Među osumnjičenima je i jedan hrvatski državljanin koji je, kako je utvrđeno, blizak zloglasnom Balkanskom kartelu.

Pripadnici ovog kartela u posljednje vrijeme uhićivani su u brojim akcijama hrvatske policije, mahom na osnovu razbijene komunikacije s kriptirane aplikacije Sky ECC.

Zbog međunarodnog karaktera ovog novog kraka narko-kriminala u akciji su uz španjolsku policiju sudjelovale i policije Italije, Hrvatske i Srbije.

Sumnjiva jedrilica u luci

Sve je počelo još u ožujku 2022. kada se u fokusu policijske operacije našla jedrilica koja je plovila pod poljskom zastavom. U to vrijeme baza su joj bili Kanarski otoci, a sumnja se da je baš to plovilo služilo za krijumčarenje kokaina. Istražitelji su četveročlanu posadu mjesecima držali pod nadzorom.

Među osumnjičenim članovima te posade bio je i jedan talijanski državljanin, koji je, ispostavit će se kasnije, bio blizak kriminalnoj organizaciji ‘Ndrangheti. Ni on ni Hrvat s kojim je surađivao nisu imali nikakav legalni posao, no bez obzira na to plovilo koje su koristili bilo je u odličnom stanju.

Sumnjiva brodica povremeno je odlazila na plovidbe kako bi, vjeruju istražitelji, održavala privid da se radi o običnom plovilu. Konačno su prije par tjedana španjolske vlasti utvrdile da je jedrilica otplovila do jedne udaljene lokacije u Atlantskom oceanu. Angažirane su sve raspoložive snage, kao i dronovi da ju prate.

Pronalazak goleme količine droge

Kroz nekoliko dana jedrilica se vraća bazu, te policija na njoj otkriva 700 kilograma kokaina.

U međuvremenu su u Las Palmasu uhićena dvojica osumnjičenih, Hrvat i još jedan osoba, državljanin Srbije. Njih dvojica su, prema za sada dostupnim podacima, okrivljeni da su s kopna koordinirali šverc droge.

Tijekom uhićenja kod njih su pronađeni i mobiteli preko kojih su dogovarali sve kriminalne aktivnosti, potvrdio je Europol koji je pomagao nacionalnim policijama u realizaciji ove složene operacije.

