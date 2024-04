VIDEO / Baby Lasagna oduševio Madrid, publika pjevala s njim: “I ja prodajem kravu za Eurosong!”

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

I ove godine se uoči Eurosonga, koji će se održati u Malmöu u Švedskoj 7., 9. i 11. svibnja, organiziraju se partyji i koncerti od Španjolske do Skandinavije, a organizatori su obožavatelji.

Uoči 68. natjecanja za pjesmu Eurovizije organizira se cijeli niz koncerata i partyja na kojima sudjeluju ovogodišnji natjecatelji koji se predstavljaju publici diljem Europe. U vikendu koji je iza nas, od 28. do 30. ožujka, održan je Eurosong party u Madridu.

Organizatori su uspjeli okupiti 28 od 37 izvođača koji se natječu na Eurosongu, kao i 25 gostujućih izvođača poznatih obožavateljima ili s prošlih natjecanja, s dječjih Eurovizija ili s nacionalnih finale posljednjih godina.

U subotu, 30. ožujka, koncert je održao hrvatski predstavnik Baby Lasagna. Njegov Rim Tim Tagi Dim bila je jedna od posljednjih pjesama koje su svirali na koncertu, a i sam glazbenik je bio posve iznenađen reakcijom publike.

Baby Lasagna oduševio je publiku nastupom. Na sceni je bio opušten, otpjevao je sjajno, a pokazao je i koliko energije ima za pravu, veliku pozornicu. Na kraju pjesme, vjerojatno ponesen reakcijom publike, i on se nakon zahvale naglas zapitao: “WTF was that?!” (Što je to, dovraga, bilo?)

Potom je pozvao publiku da još jednom a capella otpjevaju refren što su oni spremno prihvatili.

Komentari na YouTubeu su svi pozitivni. Osim što mu dijele već unaprijed po 12 bodova, jedan je komentator napisao da je nastup djelovao kao samostalan koncert te mu čestitao na energiji i odnosu s publikom.

Drugi je dodao: “Definitivno prodajem svoju kravu da kupim ulaznicu za Malmö!”

“Nitko nije ovako dočekan”, istaknuo je treći.

Mnogi su komentirali kako izgleda opuštenije nego na nacionalnom natjecanju, a neki su mu dali prolaz i od svojih mačaka.

Baby Lasagna pravog imena Marko Purišić i njegova pjesma “Rim Tim Tagi Dim”, osim toga, još uvijek drže prvu, povremeno drugu poziciju na europskim kladionicama. “Rim Tim Tagi Dim” je tjednima bez konkurencije bio na prvom mjestu da bi se od ovog vikenda počeo izmjenjivati s predstavnikom Švicarske Nemom i njegovom pjesmom “The Code”.

No, kad gledamo Spotify, “Rim Tim Tagi Dim” je preslušan čak 3.093.194 puta, a “The Code” 2.425.572 puta.

Podsjetimo još da Baby Lasagna nastupa prve polufinalne večeri, 7. svibnja, sedmi po redu. Kompletan popis izvođača u oba finala pronađite OVDJE.

