VIDEO Dalija Orešković HDZ-ovcima poručila: “Bando prokleta!”

Patrik Macek / PIXSELL

Društvenim mrežama širi se isječak s jučerašnje sjednice Sabora u kojem je Dalija Orešković, zastupnica Stranke s imenom i prezimenom, izgubila živce zbog komentara iz redova vladajućih.

“U ovakvoj situaciji kad državu potresa ovako velika korupcijska afera koja stvarno predstavlja dokaz da imamo mafiju na vlasti, vi ćete raditi točno – što? Slati poruke da institucije rade svoj posao. Koje institucije? Ove koje ste razrušili? Gdje nam je DORH? Gdje nam je USKOK? USKOK, u kojem imamo tridesetak pravosudnih djelatnika. Recite mi s kojim to resursima, s kojom to snagom će oni sada udariti na Andreja Plenkovića i reći, evo, činjenica je da je on potpisnik ključnih uredbi o plinskom poslovanju, što ga čini glavnom metom i jednim od glavnih osumnjičenika?”, piše Tportal.

0⃣7⃣.0⃣7⃣.2⃣0⃣2⃣3⃣.

Dalija O.

Spomenite mi još jednom,da mrzim sve hrvatsko,časna riječ,proganjat ću vas,jednog po jednog,i u sabornici i izvan nje nakon ovog mandata.

I vi ćete meni danas govoriti o domoljublju,e pa

NEĆETE ❗️

(06.07.2023.) pic.twitter.com/8TDgbeurim — 🎖 🅽🅴🅲🅹🅴🅿🅸Š🅰 🎖 (@RashoVeljkov1) July 7, 2023

“Spomenite mi još jednom da mrzim sve hrvatsko i – časna riječ – proganjat ću vas jednog po jednog i u sabornici i izvan nje nakon ovog mandata! I vi ćete meni danas govoriti o domoljublju? E pa nećete! I ponovit ću ono što sam rekla za ovom saborskom govornicom dok me štiti saborski imunitet zbog svega što ste u Hrvatskoj napravili u proteklih 30 godina. Još jednom vam poručujem – bando prokleta!” kazala je Orešković.

