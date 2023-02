Dogodilo se to koju minutu prije nego što je predsjednik Joe Biden počeo svoj govor o stanju nacije: prva dama Jill Biden pozdravila je supruga potpredsjednice Kamale Harris poljupcem u rub usana i - zapalila društvene mreže.

Jill Biden došla je na scenu praćena pljeskom pa se zaputila prema Dougu Emhoffu, suprugu potpredsjednice i pružila mu ruku.

A zatim je slijedio trenutak, isprva kontroverzan, a ubrzo i viralan: njih dvoje razmijenilo je poljubac, u usta… ili ne baš u usta, ali tu negdje?”, pitaju se u nevjerici korisnici društvenih mreža.

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu