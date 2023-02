Podijeli :

Izvor: N1

Odvjetnik Anto Nobilo u Novom danu je komentirao jučerašnje ispitivanje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek pred saborskim Odborom za pravosuđe, a dotaknuo se i afere AP i curenja poruka između visokih državnih dužnosnika i osoba na pozicijama u državnoj tvrtki.

“Već se malo izvještila, bila je uzdrmana prije godinu dana”, rekao je Anto Nobilo o Zlati Hrvoj Šipek i dodao: “Izvidi su tajna, ne mogu vam ništa reći, izvidi traju – nisam puno ni očekivao od saslušanja. Oporbi su možda bila važnija pitanja, a ona nije dala odgvoor ni na jedno pitanje. Saborska saslušanja ne mogu riješti problem.”

“Hvala svima koji objavom informacija miniraju predmete i ugrožavaju postupke” Puhovski: DORH je postao neka vrsta koša za smeće

Glavna državna odvjetnica među ostalim je jučer rekla da raspravu smatra “pritiskom opozicije”, a “ako se itko može požaliti, onda je to premijer”.

“Mislim da je to krivo postavila”, rekao je Nobilo i objasnio: “Opozicija ne može vršiti pritisak na nju jer opozicija ne odlučuje o njenom radnom mjestu. Postavila ju je HDZ-ova većina gdje je premijer ključna osoba. Jedini pravi pritisak na nju može napraviti premijer, tj. saborska većina. Oporba ima pravo propitivati kao i mediji. Imamo pravo stvarati opći pritisak da pravosuđe bolje radi. Sve su to legitimna pitanja i ona mora raditi pod pritiskom, opis tog radnog mjesta je raditi pod pritiskom. Bitno je da oni koji mogu utjecati na njen rad, ne rade pritisak. Nisam vidio da se traži da se krene ili ne u neki postupak, nego su se tražili odgovori na načelna pitanja tako da primjedba nije bila primjerena.”

Na pitanje je li DORH nakon izbijanja afere AP i curenja poruka u javnost, trebao pozvati predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na razgovor, rekao je: “Mislim da su trebali napraviti izvide. DORH se brani da imaju tri milijuna stranica, izvidi traju, ja ne bih to prihvatio kao točno. Nisu novinari tri milijuna stranica listali pa našli ovu komunikaciju. Ona je očito izdvojena, a izdvojila ju je policija kad je radila predmet još prije dvije godine.

Prema kuloarima oni ništa više na tome ne rade. Imali su dvije godine provjeriti sve to, a učinka nema – u Hrvatskim šumama nitko nije bio. Ništa se po meni nije radilo, a prošlo je dvije godine. Kad su mediji to stavili u fokus, možda će se nešto napraviti. Zlata Hrvoj Šipek je djelomice u pravu – otišlo je u eter i svi su se dogovorili što su trebali, posložili dokumentaciju, ali to nisu krivi novinari nego DORH koje to dvije godine istražio.”

“U dvije godine su dobili vremena ukloniti dokumente koje su trebali. Problem je kad dvije godine ništa ne radiš, naravno da se onda tragovi hlade”, naglasio je.

“U ovim porukama vidimo sve – kako država funkcionira”

Nobilo ističe da je ova afera važna jer ističe kako država zapravo funkcionira: “Za mene su ovi SMS-ovi puno značajniji za analizu funkcioniranja države nego za neke kaznene postupke. U njima vidimo sve, kako nam država funkcionira, da je to partijska država, da su privatni i stranački interesi u prvom planu. Javnost treba osvijestiti da je to osnovni problem što imamo podobne, a ne sposobne.”

Oporba četiri sata kritizirala glavnu državnu odvjetnicu Dječak mobitelom snimio video iz ruševina: “Ne znam hoću li preživjeti…”

Dodaje da ne može tvrditi je li netko počinio kazneno djelo, ali je svakako trebalo odraditi izvide, kao i to da se visoki dužnosnik mogao i drugačije zanimati za prijatelja: “U ovoj aferi vidimo da se prvi suradnik premijera interesirao za prijatelja u državnoj tvrtki, jasno je što to znači. Ako se htio interesirati, mogao je prijatelja pitati kako mu je na poslu.”

Na pitanje što očekuje od Zlate Hrvoj Šipek i ima li javnost povjerenja, Nobilo je rekao:

“Mislim da nema, da je diskreditirana. Najjasniji dokaz je kad stave predmet Žalac u ladicu pa predmet preuzme europsko tužiteljstvo. Mislim da je tad povjerenje sasvim puklo. Ako želi dobro instituciji gdje radi, mislim da bi trebala dati ostavku jer povjerenja nema. A povjerenja prvestveno nema zbog nje. U DORH-u radi niz mladih dobrih ljudi, svakodnenvo se donose dobre odluke, progoni se kriminal. Štekamo u segmentu gdje je spoj s politikom. Tu su svi predmeti koji su u fokusu javnosti. DORH pokazuje da može i da zna raditi, ali problem je u vrhu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.