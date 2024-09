VIDEO, FOTO / Hrvatskoj prijeti vodni val: Vikendaško naselje potpuno je poplavljeno

Podijeli :

Vodni val ubrzano stiže prema Hrvatskoj, a najnapetije će biti kod Batine u Slavoniji, gdje je vodostaj Dunava na gotovo sedam metara.

Zato su proglašene izvanredne mjere obrane od poplava i svi odgovorni na terenu govore da se situacija drži pod kontrolom te da građani nemaju razloga za paniku.

Pripremljeno je 10.000 vreća, njih oko 150.000 tisuća je spremno ako će ih trebati postavljati, a u zalihama je ukupno milijun i pol vreća. Na terenu svih 24 satadežura oko 300 ljudi, od vojske, policije, vatrogasaca i volontera.

Vrhunac vala očekuje se sutra i to baš kod Batine. Ipak, on neće premašiti rekordne razine iz 2013. i procjenjuje se da u odnosu na trenutnu situaciju vodostaj može porasti za još maksimalno metar i pol te da bi nasipi i obrana to trebali podnijeti.

Nažalost, mještani Zelenog otoka, koji je pretežno vikendaško naselje, nalaze se na području koje nije branjeno pa su im kuće i dvorišta poplavljeni. Danima su premještali namještaj i sve što im je vrijedno na više katove. Riječ je o stotinjak kuća.

Kako pripreme za nadolazeći vodni val izgledaju, snimila je naša reporterka Vanja Kranic.

