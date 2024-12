VIDEO / Pogledajte borbu kanadera s udarima bure

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Oko 11 sati kanader je stigao na područje Žrnovnice gdje se požar širi nošen jakom burom.

Bura na ovom području puše brzinom od 100 km/h. Kanader je nakon kratkog vremena otišao jer nije mogao pomoći po ovom nevremenu, javlja Dalmacija Danas.

Podsjetimo, u četvrtak ujutro kod Žrnovnice, na brdu iznad naselja Aljinovići, buknuo je požar, gore ostaci borove šume u blizini nekadašnje vojne baze i kuća.

Požar je planuo na brdu Drognjuš, na terenu koji se često spominjao kao minski sumnjiv. Dojava je stigla malo iza 9 sati. Gašenje vatre otežava jak vjetar zbog kojeg se vatra širi, a u pomoć je pozvan i kanader.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split Mario Mikas kazao je da požar nije pod kontrolom te je najavio da će pokušati s avionom, ako budu mogli letjeti.

Što se tiče objekata, dodao je, “to neće biti problema, to ćemo uspjeti riješiti. Međutim, trebamo sad samo paziti da ne prijeđe na drugo brdo. To je iznad škole, tamo gdje je vojarna. Nastojat ćemo to zaustaviti”, dodao je zapovjednik splitske JVP-a.

