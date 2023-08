VIDEO Pogledajte kako funkcionira KBC Split na vrhuncu sezone: “Još nismo pukli”

Podijeli :

Nije tajna da zdravstveni sustav grca u problemima – od nedostatka stručnog kadra do uvjeta rada. Zajedno s njima pate i pacijenti, a najveći su problem duge liste čekanja. Sve će se to, kaže ministar zdravstva Vili Beroš, promijeniti novom reformom zdravstva koja čeka već 30 godina. Do njene realizacije medicinsko se osoblje snalazi kako zna i umije. Splitski KBC skrbi o gotovo milijun i pol ljudi, a u ljetnim mjesecima i o turistima. Osoblja fali, a na natječaje za posao se kažu, nitko ne javlja. Trenutno izdržavaju pritisak, no pitanje je do kada.

Na hitnom prijemu je najteže – pogotovo u sezoni kada pacijenti postaju i turisti.

“Sada imamo povećani priljev pacijenata, otprilike 15 do 20 posto više posjeta na račun stranih državljana i ta brojka se u našem OHBP-u kreće između 250 do 400 pacijenata dnevno”, rekao je Josip Krnić, ansteziolog i pročelnik OHBP-a u KBC-u Split.

U KBC Split uspješno obavljena zahtjevna operacija moždane aneurizme Legendarni nizozemski vratar helikopterom s Hvara prevezen u KBC Split

“Već tamo od ožujka se nama povećava broj bolesnika. Broj turista i stranih i domaćih gostiju grada i županije negdje krajem petog mjeseca. Mi već sada imamo porast broja naših bolesnika do 30, 35 posto”, rekla je Milka Barbarić, glavna sestra OHBP-a u KBC-u Split.

A za sve zahtjeve potrebno je osoblje koje će pacijente na vrijeme primiti i pregledati. Uspjeli su se posložiti da sve funkcionira, no pitanje je do kada.

“Pa nekako smo se uspjeli pokrpati s tim da ne koristimo godišnje odmore. Smjene su na granici izdržljivosti. Doduše, ima nešto kolegica koje su na bolovanju, koja su opravdana. Još uvijek nismo pukli, ali bilo bi dobro da nas je više”, dodala je.

Splitski Hitni prijem u ljetnim mjesecima skrbi o gotovo milijun i pol ljudi. Neki se žale da se čeka i do nekoliko sati, no u bolnici kažu da to baš i nije tako.

“Vrijeme ulaska pacijenata s lakšim ozljedama u internističku obradu traje do 2 sata što je standard u cijelom svijetu, tako da nije čudno da na hitnom prijemu vidite gužve”, rekao je Josip Krnić.

A gužve su na odjelu za transfuziju uvijek dobrodošle. Zbog nestašica krvi prošlog su tjedna bili na korak do otkazivanja operacija.

“To se nije dogodilo, na sreću. Mi smo pozvali darivatelje, odazvali su se, tako da smo taj val nestašice ovaj put prebrodili”, rekla je Slavica Dajak, pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu.

Ginekolog koji je zlostavljao više od 200 pacijentica dobio 20 godina zatvora Tomašević o pacijentici koja se ugušila pecivom: “Te teze nemaju smisla”

Potreba za krvlju je najveća u ljetnim mjesecima, pa i dalje pozivaju na dobrovoljno darivanje. Borisu je danas prvi put, a neki su već postali i veterani.

„Ja ne samo da dajem krv nego i trombocitne pripravke od kojih se rade ti specijalni serumi za malu djecu i ljude koji imaju leukemiju. I to je neko zadovoljstvo”, rekao je Boris.

Upravo takav tip pripravka danas je darivao Špiro. Za njega nisu svi kandidati, a za ovo je dobro djelo potrebno sjediti 70 sati.

“Kad su mi kazali za koga idu ti pripravci, odlučio sam da sada češće dajem trombocite nego punu dozu krvi”, rekao je Špiro Radunić, dobrovoljni darivatelj.

Nestašice i poteškoće u nabavci lijekova, prvenstveno antibiotika, otežavale su i rad ljekarne u bolnici, no to se kažu nam, na pacijente nije odrazilo.

“Pacijenti su svoje terapije na vrijeme i pravilno dobili i nadam se da će tako i ostati”, rekla je Marija Stipić, farmaceutkinja u bolničkoj ljekarni KBC-a Split.

Jer upravo bi pacijent ovom sustavu trebao biti na prvome mjestu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.