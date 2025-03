Orešković: Turudić je s HDZ-om i parlamentarnom većinom razorio našu civiliziranost do kraja

Podijeli :

Dalija Orešković (DOSIP) bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarala o ekskluzivnom intervjuu glavne europska tužiteljica Laura Kovesi za N1.

Dalija Orešković osvrnula se na intervju Laure Kovesi za N1 i odgovorila na pitanje hoće li Hrvatska mijenjati zakon kako bi pitanje nadležnosti bilo usklađeno s Uredbom Europske unije: “Hrvatska će to mijenjati onda kada u vladajućoj većini neće biti HDZ. To treba mijenjati, ne samo zato da uskladimo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije nego i zbog nas samih. Ono što je Kovesi najbitnije rekla je zadatak Državnog odvjetništva i USKOK-a s jedne strane, naših nacionalnih tijela, i EPPO-a je isti. Trebali bi se i jedni drugi boriti protiv korupcije, a mi imamo situaciju da se glavni državni odvjetnik bori protiv onih koji bi trebali biti s njim na istoj strani i to sve govori o Ivanu Turudiću i stanju vladavine prava u Hrvatskoj”.

“Kovesi je rekla da stupanj očuvanja vladavine prava pokazuje koliko je koja država civilizirana, onda možemo reći da je Ivan Turudić kao glavni državni odvjetnik s HDZ-om i parlamentarnom većinom razorio našu civiliziranost do kraja”, dodala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Kovesi ekskluzivno za N1: Hrvatska je jedinstven slučaj u EU-u, ako se nešto ne promijeni imat ćemo 100 sukoba nadležnosti JD Vance otkrio gdje je “puklo” na susretu sa Zelenskim