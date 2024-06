VIDEO / Vatreni crvi uočeni u Jadranu: Ne napada ljude, do uboda dolazi nenamjernim dodirom

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Iz pulskog akvarija objavili su kako su, kao i svake godine, u podmorju otoka Mljetu zabilježili pojavu vatrenog crva (Hermodice carunculata), zavičajne vrste Jadrana.

Uslijed zagrijavanja mora uzrokovanim klimatskim promjenama, pojava vatrenog crva postaje sve prisutnija i u njegovom sjevernom dijelu (nedavni nalaz na otoku Krku).

Pripada razredu mnogočetinaša (Polychaeta) koji ima čekinje poput bodlji kaktusa koje prodiru u kožu, što uzrokuje iritaciju kože i bolan osjećaj žarenja zbog ispuštanja neurotoksina (palitoksin).

Važno je naglasiti da ne napada ljude, već do uboda dolazi nenamjernim ili namjernim dodirom čovjeka, dodali su iz pulskog akvarija.

Palitoksin je jedan od najmoćnijih poznatih prirodnih toksina koji potječe iz različitih vrsta morskih organizama, uključujući koralje roda Palythoa i Zoanthus (red Zoantharia), koje možete vidjeti i našem akvariju.

Vatreni crvi su strvinari i predatori koji se hrane velikim brojem različitih živih ili uginulih vrsta, pa i koraljima. Zabilježeno je i da se hrani ribama ulovljenim u ribarske mreže što uzrokuje ekonomsku štetu ribarskom sektoru.

Tijelo mu je smeđe-crvene i bijele boje, duljine 15-30 cm, a može narasti i do 70 cm. Aktivan je noću, dok se preko dana obično skriva. Obitava na kamenitim područjima do 20 m dubine, a u toplijim morima i do 300 m.

