Više od 145 relevantnih kupaca TV sadržaja na NEM Dubrovniku 2024

Podijeli :

NEM Dubrovnik 2024

Popis uključuje utjecajne kupce iz tvrtki poput CME, United Media, TV2 Media Group, TV3 Group Baltics, Czech Television, Polish Television (TVP) i brojnih drugih javnih televizija.

NEM Dubrovnik 2024, omiljeni TV market s pogledom CEE regije, objavio je kompletnu listu kupaca TV sadržaja koji su potvrdili svoje sudjelovanje na 11. izdanju događaja koji će se održati od 10. do 13. lipnja.

Svoj dolazak potvrdilo je više od 145 kupaca, a bogat popis sadrži titule poput acquisition managers, chief content officers, chiefs of acquired content, content acquisition managers, content experts, content development and VOD directors, content management directors, program directors and editors, heads of acquisitions, heads of SVOD content, new content chief officers, senior vice presidents i druge kupce zadužene za stvaranje brojnih televizijskih programa u CEE regiji.

Kupci koji će predstavljati više od 85 tvrtki dolaze u Dubrovnik iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Estonije, Mađarske, Latvije, Litve, Luksemburga, Sjeverne Makedonije, Poljske, Rumunjske, Srbije, Slovačke, Slovenije ali i Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Predstavnici iz vodećih tvrtki u CEE

Neki od potvrđenih kupaca koji će posjetiti NEM Dubrovnik 2024 su:

· Ana Bižić, Program Director, RTL Croatia

· Loizos Xenepoulos, Head of Content, Ant1+

· Jana Malirova, VP/Programming Acquisitions and Business Affairs, HBO Europe

· Peter Chalupa, Head of Acquisitions, TV Nova and Markiza groups

· George Makris, Group Programing Director, United Media

· Tomaž Kričnik, Head of Acquisitions, Pro Plus

· Erika Tothova, Head of Acquisition, TV JOJ

· Zane Valeniece, Head of Acquisitions, LTV Film Department

· Elvrya Dunauskaite, Chief of Acquired Content, TV3 Group Baltics

· Evgenia Vafakou, TV and Digital Programme Director, Hellenic Broadcasting Corporation Sa (E.R.T. Sa)

· Ralf Rückauer, Head of Unscripted Division, ZDF Studios

Popis se kontinuirano ažurira s dodatnim informacijama.

Velika koncentracija važnih tvrtki u Dubrovniku

Objavljeni popis sadrži rekordan broj važnih kupaca iz više od 85 tvrtki uključujući A1 Group, Ant1+, Art Motion, Beta Film, Blitz, bTV Media Group, C&Co, Canal+ Group, Czech Television, Croatian Radiotelevision (HRT), Crfowy Polsat, DeAPlaneta Kids & Family, Dox TV, Duo Media, FTV Prima, HBO Europe, Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Hype Production, Kanal D, Klasik TV, Markiza, MTVA, Nova Broadcasting Group, Nova TV (Croatia), Nova BH, Nova M, Nova S, Nova Max Series, NOVA (Czech Republic), LNK TV Group, LTV, Outbrain, Paprika Studios, Paramount Global Content Distribution, Pickbox, Planet TV Slovenia, Polish Television (TVP), Prima TV, Pro Plus, PRO TV, Prva & B92, RTL Croatia, RTL Hungary, Radio and Television of Slovakia, Radio Television of Serbia (RTS), RTV Slovenia, SkyShowtime, Sweet TV, Tanweer Alliances, Telewizja Polska S.A. (TVP), TV2 Media Group, TV3 Group Baltics, TV JOJ, United Media, Viaplay Group, Video Elephant, Vivacom Bulgaria, ZDF Studios..

U lipnju 2024, Dubrovnik će još jednom postati centralno mjesto u Europi s jedinstvenim opcijama za uspješno povezivanje, dogovaranje poslova i širenje znanja unutar TV industrije. Detaljnije informacije o događaju dostupne su na službenim stranicama NEM Dubrovnik 2024.

Nezaobilazan B2B događaj za CEE regiju

NEM Dubrovnik je B2B događaj koji se održava svake godine i posvećen je razvoju TV industrije u regiji Srednje i Istočne Europe. Redoviti gosti su predstavnici FTA i pay TV kanala, tehnoloških kompanija, pružatelja streaming usluga, telekoma i drugih pružatelja televizijskog programa, ali i glumci, producenti, redatelji, scenaristi i drugi audiovizualni profesionalci.

Proteklih godina NEM Dubrovnik okupio je predstavnike više od 180 velikih svjetskih i domaćih kompanija, uključujući: Eutelsat, Deutsche Telekom, A1 Telekom Austria Group, United Group, Comcast Technology Solutions, Irdeto, NAGRA, Global Agency i Warner Bros., Discovery te AMC Networks International, BBC Studios, Paramount, Disney, NBCUniversal, Fremantle, Sony Pictures Television, Pickbox, MGM, ITV Studios Global Entertainment, Viasat World, Telekom Srbija Group, Prva Srpska Televizija, ZDF, BETA Film, HRT, Nova TV, RTL Hrvatska, RTL Hungary i mnoge druge.

New Europe Market

New Europe Market (NEM) skupni je naziv za niz događanja koja organizira Mediavision, hrvatska agencija za marketing i TV industriju. NEM se tradicionalno održava u Dubrovniku, dok se NEM Zagreb, posvećen televizijskim sadržajima, održao 2019. i 2022. Tijekom tri dana bogatog programa u hotelu Esplanade Zagreb, događaj je fokusiran na stvaranje televizijskih i filmskih sadržaja, gdje se održavaju brojne radionice i NEM Awards.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok