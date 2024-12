Šefica Matice umirovljenika: “Mi moramo biti uz vlast. Ako nisi uz vlast, kako ćeš išta dobiti”

Podijeli :

Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske, gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala božićni dodatak koji je Vlada obećala svim umirovljenicima u iznosu od 80 eura.

Fortuna kaže da je to bio splet okolnosti. “U ovoj izbornoj godini se neke naše odluke nisu mogle ostvariti i tražili smo prijem kod premijera i pitali što je s božićnicama. Tražili smo 100 eura. Najiskrenije, uopće nisam razmišljala da je to sada prije predsjedničkih izbora“, rekla je i potvrdila da prošle godine to nisu tražili.

Promjena formule izračuna mirovine

O tome da će svi dobiti jednak iznos, kaže kako božićnicu trebaju dobiti svi umirovljenici. “To je poštovanje svakog župana, jer imamo ih i u županijama, i našeg premijera. To nije samo božićnica, nego se tebe netko sjetio. Premijer nam je rekao da mora vidjeti kakve su financijske mogućnosti te nas kasnije obavijestio da je to 80 eura”, dodala je.

“Grad Zagreb je isto najavio po visini mirovine, i tu uključio korisnike novčane pomoći i inkluziju. To je sve dobro, ali ja mislim da je Grad Zagreb trebao uvrstiti sve umirovljenike za božićnicu jer to su umirovljenici zaslužili”, navela je Fortuna.

Što kažu umirovljenici o 80 eura od Vlade uoči Božića? “Napokon ću ići na skijanje!”

Kaže kako su s premijerom razgovarali i o promjeni formule za izračun mirovina te da bi to trebalo biti u idućoj godini. “Tu bi bio dodatak prema godinama staža koji bi bio sastavni dio mirovine. I svake godine bi vlada odredila iznos, od 5-6 eura koji bi se množio s godinama staža”, rekla je.

“Tu je usklađivanje koje je sada 70:30, a mi smo tražili 85:15 i to kreće sljedeće godina i nadam se da će biti gotovo do 7. mjeseca. Mi ćemo jako brzo tražiti i 100-postotni dodatak”, dodala je.

O prosvjedu protiv siromaštva koji organizira Blok umirovljenici zajedno (BUZ) kaže da ona to ne podržava. “Nikada prosvjede nisam podržavala jer tamo se govori i ono što je i ono što nije. Govore se neke stvari koje ne stoje. Žao mi je umirovljenika koje se na to poziva, a uvijek se treba sjesti za stol”, istaknula je.

“Mi moramo biti uz vlast. Ako nisi uz vlast, kako ćeš išta dobiti”, rekla je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.