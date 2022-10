Vlada iznenada najavila novi stadion u Maksimiru, Tomašević zatečen: “Prvi glas”

Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Četiri godine od obećanja nakon osvajanja srebra u Rusiji, glasnogovornik Vlade najavio je izgradnju novog stadiona u Zagrebu - Tomašević o tome ne zna ništa

Novi Maksimir – najava je to Vlade koju su neki Zagrepčani jedva dočekali. Drugi ne vjeruju dok ne vide. A treći se pitaju – zar usred krize nema većih prioriteta.

“Trebalo je to davno napraviti, Zagreb je zaslužio više od ovoga što imamo”, “Sviđa mi se, treba novi stadion Hrvatskoj, posebno nakon vrhunskih rezultata”, “Mislim da ima prioritetnijih stvari od stadiona”, “Ok mi je, ako bude bolji od ovog, ako bude dobro izgledao i ako ne bude toliko problema i korupcije kao što je navodno s ovim bilo”, samo su neki od komentara građana.

U 20 godina ulupalo se 800 milijuna kuna

U 20 godina u obnovu stadiona ulupalo se 800 milijuna kuna, podsjetio je nedavno zagrebački gradonačelnik koji smatra da treba srušiti postojeći stadion i izgraditi novi na Maksimiru. Dinamo se s time slaže, a iako pozdravlja ulaganja u sport, Vladina najava Tomislava Tomaševića je zatekla.

“Prvi glas uopće da bi država… Ne, ne nismo o tome razgovarali, razgovarat ćemo, trebali bismo uskoro imati sastanak s Vladom na niz tema, ovo će biti jedna od tih tema. Niti je ikakav iznos rečen niti rok i kažem, to me donekle iznenadilo jer do sada nikada Dinamo nije govorio da je problem u novcu, nego u zemljištu”, rekao je Tomašvić..

Zagrebački je stadion prioritet, HNS-u se sviđa i plan o financiranju rekonstrukcije i ostalih stadiona u državi na kojima igra reprezentacija.

“Naravno da nam je interes da se infrastruktura popravi, da i reprezentacija i Dinamo, ali i ostali klubuovi, u Splitu na Poljudu, Rijeci na Rujevici… Evo ide i novi Pampas u Osijeku, odličan projekt koji će uskoro biti završen, mislimo da to treba Hrvatskoj, da bismo se danas-sutra mogli kandidirati za neko od europskih natjecanja”, kaže predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Iz oporbe kritika: Dinamov stadion već ima investitora – novac, kažu, treba preusmjeriti u sportske objekete koje lokalne sredine ne mogu financirati.

Dok je trajala nogometna euforija zbog Svjetskog prvenstva u Rusiji, Plenkovićeva je Vlada prvi puta spomenula nacionalni stadion.

“U budućnosti moramo pronaći rješenje, gledajući onaj stadion u Moskvi, jedno dugoročno rješenje za nacionalni stadion, kada ako ne sad, to reprezentacija zaslužuje”, rekao je Plenković u kolovozu 2018.

Budućnost je stigla četiri godine kasnije: odustali su od modela samo jednog stadiona, kažu u Vladi, i ovoga puta misle, kažu, ozbiljno.

“Sada prvi puta imamo jasan, rekao bih, i pravni okvir i financijski okvir i politički. Političku volju da se stvari pokrenu”, rekao je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Ipak, financijski okvir je tek u priremi, a Vlada kaže, planira koristiti i europska sredstva. I neće davati pune iznose za projekte.

“Mi ćemo prirpemiti jedan financijski okvir, ali očekujemo angažman svih i kada je u pitanju rješavanje nekih prethodnih pitanja da klubovi i gradovi mogu aplicirati za stadione, da se riješe imovinsko-pravna pitanja i ostalo. Država tu očekuje pripremljene projekete, da budem krajnje otvoren”, dodaje Milić.

Iznosi i rokovi nisu još poznati, a Zakon o sportu bi na snagu trebao stupiti krajem godine.

