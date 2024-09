Vlada novim potezom povećava plaće u Zagrebu: Evo što to znači za Tomaševića

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Vlada odugovlači s predstavljanjem porezne reforme, a navodno su u posljednji trenutak napravljene i poprilične izmjene. Primjerice, snižen je budući porez na nekretnine pa neće biti u rasponu od jedan do deset eura po kvadratu stana ili kuće u kojoj se ne živi i koja se dugoročno iznajmljuje, nego će svaki grad moći odrediti taj porez u visini od nula do osam eura.

Neslužbeno: Razmatra se iznos između 0 do 8 eura po kvadratu za porez na nekretnine?

Kako doznaje 24sata, gradovi će moći odrediti zone općine u kojima se on uopće neće plaćati, a maksimalni iznos će od sljedeće godine biti osam eura. Uz to, priprema se i izmjena oporezivanja plaća. Ministar financija Marko Primorac predlaže izmjene najviših stopa poreza, odnosno njihovo smanjenje. To će se u prvom redu odnositi na Zagrepčane.

Naime, gradovi i općine su mogli odrediti dvije stope poreza, onu za niže i onu za više plaće. Zagreb je imao najviši dopušteni limit i odredio je te stope u iznosu 23,6 eura za iznos do 4200 eura i 35,4 posto za iznos iznad 4200 eura, prenosi 24sata.

Po novom, maksimalni iznos poreza za niže plaće će biti 22 posto, a za one više 33 posto. To znači da će rast na prosječnoj zagrebačkoj neto plaći, koja iznosi otprilike 1500 eura, biti 29 eura. Tek treba vidjeti koliko će novca u proračunu ovime Grad Zagreb izgubiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Možemo želi vrijednosni porez na nekretnine, Bakić objasnio što to točno znači Prosječna cijena kvadrata novog stana narasla za 7,1 posto