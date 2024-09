Možemo želi vrijednosni porez na nekretnine, Bakić objasnio što to točno znači

Podijeli :

Saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao porez na nekretnine i druge aktualnosti.

Iako je porez na nekretnine odavno trebao biti predstavljen, to još nije učinjeno. Bakić je komentirao zašto iz Vlade odgađaju predstavljanje ovog poreza.

“To odaje određenu nesigurnost. Plenković je rekao da su htjeli čuti reakcije. Radi se očito o nesigurnosti, nedovoljnom samopouzdanju – jesu li te mjere precizno kalibrirane. Očito da cijeli porezni paket još nije spreman”, rekao je Bakić.

Navodi da se Možemo dugo i dosljedno zalagao za uvođenje poreza na nekretnine te da su u programu opisali detaljno kako bi to učinili.

“Naša je ideja bila da uvedemo vrijednosni porez na nekretnine. Argumentacija je slična onoj koja Vlada argumentira. To je sad već nužno kako bi se spriječio vrtoglavi rast cijena nekretnina, ali i spekulativna ulaganja. Zalagali se za to jesmo, smjer je bio drugačiji”, kazao je zastupnik.

“Čini se da ovaj porez kani jednakim stopama oporezivati i one mikro iznajmljivače i one koji iznajmljuju seriju apartmana, dakle nema progresivnosti”, istaknuo je Bakić.

Vrijednosni porez na nekretnine

Osvrnuo se i na izmjene zakona o porezu na dohodak, navodeći da ni tu ne vidi progresivnost. “Čini se da idemo u smjeru da se povisi osobni odbitak, ali i da se primjeni prag za primjenu one više porezne stope. Nemamo informaciju iz Vlade, ali u medijima se piše da se kani povećati prag za primjenu više porezne stope sa sadašnje 4200 eura mjesečno na čak 5000 eura mjesečno. To znači da onaj tko ima plaću 7000 eura bruto još uvijek plaća porez po nižoj poreznoj stopi – građevinski radnici, prodavači u dućanu, ali i saborski zastupnici i ministri. To je točno korak usprot onom čemu se mi zalažemo.”

Bakić je objasnio za kakav se porez na nekretnine zalaže Možemo. “Mi smo rekli da treba uvesti vrijednosni porez na nekretnine, da bi tog poreza trebale biti oslobođene prva i druga nekretnina i da bi svaku stambenu jedinicu, počevši od treće na dalje, trebalo oporezivati vrijednosno, kako je to u drugim zemlja, i progresivno.”

“Mi smo se zalagali da bi trebalo oporezivati nekretninu čak i ako je samo jedna ako njena vrijednost prelazi neku luksuznu vrijednost. Rješenja postoje, ona su dostupna iz zemalja eurozone i nije janso zašto za njima nismo posegnuli”, dodao je Bakić.

