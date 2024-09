Usklađene mirovine iz drugog stupa stižu i ostalima: Ovoliko rastu na prosječnih 101 euro

Podijeli :

Umirovljenici iz drugog mirovinskog stupa dobili su samo 0,6 posto veće mirovine srpanjskim usklađivanjem. Drastično je to manje od svih prijašnjih usklađivanja, pri čemu se ono čak deset puta veće dogodilo 2022. godine kada je iznosilo 6,6 posto. Korisnici koji primaju mirovinu iz drugog stupa od HRMOD-a već su dobili ‘povišicu’, dok će od Raiffeisen MOD-a povećanje stići u listopadu sa zaostacima. Iz oba ova mirovinska društva otkrili su nam koliko imaju korisnika i koliko im iznose prosječne isplate.

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD) je 1. kolovoza isplatilo mirovine za kolovoz, uvećane za stopu usklađivanja. Usklađivanje mirovina iz drugog mirovinskog stupa iznosi svega 0,6 posto, o čemu smo jučer pisali ovdje. Rezultat je to stope promjene indeksa potrošačkih cijena, koja prema podacima Državnog zavoda za statistiku za prvo polugodište 2024. godine iznosi svega 0,6 posto. Jednako toliko usklađivanje uskoro stiže i korisnicima Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva. Usklađene mirovine isplatit će se za 8.215 korisnika, a njihova prosječna mirovina iznosi 101 euro.

Evo kada počinje isplata mirovina za kolovoz. Uz povećanje stiže i razlika za srpanj

Mirovina iz HRMOD-a u prosjeku iznosi 109 eura

“S isplatom mirovine za listopad početkom idućeg mjeseca provest će se usklađenje mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja za stopu promjene indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište 2024. godine. Uz usklađeni iznos mirovine za listopad, korisnicima će biti isplaćeni i pripadajući zaostaci usklađenja za srpanj, kolovoz i rujan”, potvrdili su iz Raiffeisen MOD-a za Mirovina.hr.

Mirovne iz drugog stupa dobiva trenutno oko 18.700 umirovljenika, a one se isplaćuju preko HRMOD-a i Raiffeisen MOD-a. Njihova osnovna mirovina, odnosno ona koja im se isplaćuje samo iz prvog mirovinskog stupa, iznosi u prosjeku 720 eura. Kako su nam na naš upit kazali iz HRMOD-a, trenutno isplaćuju oko 6.500 mirovina iz drugog stupa, dakle manje od Raiffeisena koji ima više od 8.200 korisnika kojima će se isplatiti usklađivanje, uz još one nove umirovljenike koji će usklađivanjem biti obuhvaćeni tek kasnije. S druge strane, prosječna mirovina koju isplaćuje HRMOD malo je veća, odnosno iznosi 109 eura, dakle osam eura više od one Raiffeisena.

Usklađene i mirovine iz drugog stupa: “Povišica” je i više nego mizerna, broji se u centima

Najveće usklađivanje od 6,6 posto 2022. godine

Da je ovo usklađivanje drastično manje od prijašnjih, pokazuju i podaci koje nam je ustupilo Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HRMOD). Prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena, mirovine su 2021. godine usklađene dvaput po stopama od 1,2 i 2,6 posto. Za umirovljenike iz drugog stupa najplodonosnija je, što se usklađivanja tiče, bila 2022. godina s usklađivanjima od 5,9 i 6,6 posto. Lani im je usklađivanje donijelo prvo 3, a potom i 3,1 posto, da bi sada za prvo polugodište 2024. godine iznosilo svega 0,6 posto.

Podsjetimo, mirovine iz sustava generacijske solidarnosti (prvog stupa) rasle su usklađivanjem za 7,46 posto, a isplata počinje u petak, o čemu smo pisali ovdje. Druga je to najveća stopa u povijesti usklađivanja. Razlika između usklađivanja mirovina iz prvog i drugog stupa je što se ove potonje usklađuju samo prema promjenama potrošačkih cijena, ali ne i plaća. Kako su cijene u posljednjem polugodištu stagnirale, a plaće rasle, ‘drugostupaši’ su se našli na gubitku.

