Bitcoin na povijesno uzlaznoj putanji. Vlaho Hrdalo objašnjava što to znači

Podijeli :

Vlaho Hrdalo, odvjetnik i predsjednik udruge za blockchain i kriptovalute, bio je gost Novog dana s Tihomirom Ladišićem.

Kad promatramo ovaj svijet, čini se da su pred nama ogromne promjene, jedna od njih ide toliko daleko da čak najavljuje ukidanje američkog FED-a, dakle središnje banke. Koliko je vjerojatno da se zaista može otići duboko u strukturalne promjene američke ekonomije?

Mislim da nam povijest pokazuje da su tektonske promjene moguće i da svijet nije tako stabilan kao što bi se iz nekog svakodnevnog mirnog života moglo zaključiti. Moram priznati da, kad se gleda ova neka vanjština, koja je bila dijelom predizborne kampanje, neke inicijative koje oni predlažu imaju smisla. Prečesto, po meni, kad u rečenicama čujete ‘drastično, radikalno’ i slično, tu bi se možda trebalo zabrinuti, ali vidjet ćemo. Mislim da se neke promjene sigurno mogu provesti, pogotovo u situaciji u kojoj novi američki predsjednik ima kontrolu na oba doma i on je predsjednik države.

VIDEO / Trump osniva kontroverznu agenciju na čijem će čelu biti Musk: “Pratit ćemo kamo ide vaš novac!”

Kad govorimo o ovom novom ekonomskom poretku, jedna od nezaobilaznih stvari su i kriptovalute. Prokomentirajmo nekoliko posljednjih stvari koje smo saznali i vidjeli. Bitcoin je na jednoj od povijesnih uzlaznih putanja. Što to znači za one koji su ulagali ili koji namjeravaju ulagati u Bitcoin, u kriptovalute?

Trenutno je zanimljiva situacija, ako ćete gledati s investicijske strane. Bilo kada u povijesti da ste uložili u Bitcoin, vi ste zaradili jer je on trenutno na najvećoj razini. Pod uvjetom da niste prodali u nekom trenutku kada on ide prema dolje. Naravno, to se isto često događa u nekim ciklusima koje on prati. Zanimljivo je, ako uspoređujete s nekim tradicionalnim tržištima, sad vidimo da opet izlaze vijesti stare mjesec dana, ali očigledno se malo perpetuira, kako je Warren Buffett, jedan od najiskusnijih ulagača, prodao dobar dio portfelja i dionice u koje se kleo godinama i njegov fond sadrži 325 milijardi dolara gotovine, u vrijeme kad ljudi ulažu dosta ozbiljno u nekakve asete koji su relativno novi i znaju biti manje stabilni. Moguće da je Warren Buffett naravno na zalasku karijere, on nije ljubitelj kriptovaluta. Možda malo i zamjera sam sebi što se nije ukrcao na taj vlak. Ali da, ne možemo osporiti činjenicu da ako ste otišli spavati u predizbornoj noći u Americi na 66-67 tisuća dolara Bitcoina i probudili se na 75 tisuća. Ono što se dogodilo je, zapravo, vodstvo Donalda Trumpa u tom trenutku.

Zašto je ova pobjeda Donalda Trumpa utjecala na kripto tržište i koliko?

Za početak, sigurno je to činjenica da se naslanja na Elona Muska oko tih stvari koje su, među ostalim, zazivanje deregulacije. U Europi imamo jednu potpuno drugu stvar. Znači, u Europi uskoro stupa na snagu nova uredba o tržištima kriptoimovine koja kriptoimovinu, kriptovalutu dovodi uz bok tradicionalnim tržištima i regulira je na vrlo sličan način kao što su do sad bile regulirane financijske institucije. S druge strane, u Americi, kako su kod njih često ekstremi prisutni, dosad je bio doslovno progon kriptovaluta kroz njihova regulatorna tijela. Sad se najavljuje, ne znam kako će se to realizirati, deregulacija. Nisam vidio baš detaljno kako bi se to dogodilo, ali očigledno smanjenje nekih regulatornih pritisaka. E sad, to su dva pristupa, ali s obzirom na utjecaj na cijenu kriptovaluta, očigledno da američki pristup za investitore više znači. Činjenica je da je Elon Musk, koji je sada postao jedan od najmoćnijih ljudi, usko vezan uz kriptovalute, čak i uz svoju kriptovalutu na tržištu.

Što bi to zapravo moglo značiti na tržištu kriptovaluta?

Mislim da je deregulacija o kojoj oni razgovaraju, znači jedan oblik slobodnijeg, pod navodnicima, ponašanja u tim stvarima. U obzir treba uzeti da Elon Musk kontrolira jednu od najmoćnijih ili najutjecajnijih društvenih mreža, na kojoj je on u neka ranija vremena, prije 4-5 godina, dok to nije bila njegova mreža, znao doslovno jednim tweetom srušiti ili pokrenuti tržište kriptovaluta. Recimo kad je najavljivao da će taj famozni ‘doge’ postati način plaćanja za Teslu. Tako da on je sigurno za to vezan. Ne mislim čak toliko da je to kroz vlastiti portfelj, jer mislim da on ima sasvim dovoljno novca, nego da takve ljude, bar iz ovih stvari koje otvoreno govore, pokreće ta neka promjena svijeta, koja, dijelom, može biti zabrinjavajuća u tolikoj mjeri da natruhe nekih programa doslovno govore o nekom ukidanju demokracije, odnosno o nekom boljem poretku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.