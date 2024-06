Vlasnik palače na Zrinjevcu o problemima s obnovom: Neka je sruše i naprave parking, Zagrepčani vole automobile!

Podijeli :

Većinski vlasnik Palače Medaković na zagrebačkom Zrinjevcu 15 Bernard Rošić već četiri godine muku muči s hrvatskom administracijom i birokracijom.

Jedna od najljepših palača u Zagrebu, poznata i kao Splendid ili Lenuci po nekadašnjim kavanama, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom spada u pojedinačno zaštićeno kulturno dobro te bi njezinu cjelovitu obnovu trebala financirati država budući da se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba.

Takvih zgrada u Zagrebu koje su u privatnom vlasništvu je svega četiri, no u slučaju Palače Medaković ništa se ne događa, nadležna tijela Ministarstvo kulture i Ministarstvo graditeljstva ignorira upite vlasnika Rošića koji je financirao elaborat postojećeg stanja zgrade i projekt obnove, kao i 3D snimanja zgrade, sondiranja… Pritom je manjinska suvlasnica i vlasnica stana od 60 četvornih metara samostalno izvodila radove na obnovi krovišta, što je zakonski zabranjeno.

Da apsurd bude veći, suvlasnik iz susjedne zgrade je s dvorišne strane na krovu Palače Medaković još 2012. godine bespravno sagradio stan od dva kata. Bernard Rošić podnio je kaznene prijave i protiv tog susjeda i protiv vlasnice stana u palači koja je na svoju ruku obnavljala krov i protiv ravnatelja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture no već četiri godine iz DORH-a nema odgovora na njegovu prijavu, a Ministarstva graditeljstva i kulture nisu mu odgovorili na dopise ni nakon 14 požurnica Upravne inspekcije iako je rješenje o obnovi izdano još u prosincu 2021. godine.

Rošić, inače poslovni čovjek iz Danske, koji je palaču Medaković, zbirku umjetnina te još neke zgrade u centru Zagreba naslijedio kao jedanaestogodišnji dječak nakon smrti oca zgrožen je odnosom hrvatskih vlasti prema svojim građanima te sporošću administracije i birokracije.

“Ako država neće sukladno zakonu o obnovi izvršiti obnovu onda su me odmah mogli upozoriti prije četiri i pol godine. Palača je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i zato od interesa za javnost. Predložio sam da se Palače otvori javnosti međutim ništa. Pa ako Zagrepčani ne žele kulturu možemo srušiti Palaču i napraviti parkirnu kuću jer Zagrepčani vole automobile. Samo želim da mogu nastaviti svoj život i vratiti se u svoju nekretninu”, poručio je vlasnik palače Bernard Rošić.

Na pitanje misli li da netko očekuje mito pa da zato nema odgovora iz Ministarstva graditeljstva, Rošić kaže da je čuo da se to očekuje, ali da on na to nikad ne bi pristao. “Ja sam Danac, meni je to nezamislivo pa makar cijela palača propala.”

On je ujedno vlasnik i umjetničke zbirke Rošić koju je naslijedio od svog djeda Milivoja Rošića, a oko kojih mu država opet ne pomaže te neka vrijedna djela počinju propadati.

O svojoj borbi s hrvatskom administracijom, birokracijom i pravosuđem kakvo bi u Danskoj bilo nezamislivo govorio je našem Iliji Jandriću u N1 Newsnightu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo je najzdravija riba na svijetu: Bolja i od lososa, evo zašto je trebate uvrstiti u tjedni meni Ovu biljku treba imati svaka kuća, ali pazite na jednu stvar