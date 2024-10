Od sutra novi sustav blokovskog parkiranja u Zagrebu. Kako će sve funkcionirati?

Podijeli :

Voditelj Zagrebparkinga Dinko Herman bio je gost Pregleda dana u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao o novom sustavu naplate parkiranja koji od sutra kreće u Zagrebu.

Za početak, Herman je ocijenio novi sustav naplate “poštenim.” Ocijenio je da je tomu tako jer “se ne radi o jednoj mjeri nego o paketu mjera… Prvo, za ugostiteljske objekte se ograničava mogućnost rezerviranja do tri parkirna mjesta za postavljanje terase… Provedena je revizija izdanih rješenja za rezervirana parkirana mjesta i izdaju se nova rješenja po znatno strožim uvjetima”, pojasnio je Herman dodavši kako se kroz strože uvjete oslobodilo “oko 300 parkirnih mjesta, a do kraja godine očekujemo da će ih se osloboditi 500.”

Herman je dodao i kako svaki grad ima svoje specifične probleme te kako se “ovo rješenje radilo tako da bude prikladno za Zagreb.”

Blokovsko parkiranje

Herman je pojasnio što točno donosi novi sustav “blokovskog” parkiranja.

“Povlašteni uvjeti parkiranja vrijedit će od sutra… isključivo na razini bloka u kojem građanin, koji ostvaruje pravo na povlaštene uvjete parkiranja, ima prijavljeno prebivalište ili boravište. Ako mu to neće odgovarati ponudit će mu se opcija da odabere susjedni blok koji je u istoj ili blok u nižoj zoni”, pojasnio je Herman.

Osvrćući se na broj povlaštenih parkirnih karata koji iznosi 43 tisuće, Herman je utvrdio kako taj broj varira te kako se sustav revidira i postrožuje.

“Taj vam broj varira između 37 tisuća do 43 i ovisi o periodu godine. Grad Zagreb je u naplatu i kontrolu stavio ukupno 35.500 parkirnih mjesta. Ima ih i više ali dobar dio se odnosi na mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću i rezervirana mjesta za neke udruge i organizacije. To se sada revidira i postrožuje. Ovom mjerom, koja je dio paketa mjera se pokušava napraviti protočnost prometa “u mirovanju.”

Herman je dodao i kako se planirani učinci novog sustava naplate parkiranja, očekuju kroz nekoliko mjeseci

Povlašteni uvjeti parkiranja

“Svaki građanin koji želi ostvariti pravo na povlaštene uvjete parkiranja to isto pravo mora dokazati dokumentacijom koju predočuje… kada on dokaže da ostvaruje uvjete vrši mu se autorizacija koja vrijedi najdulje 12 mjeseci”, pojasnio je Herman komentirajući povlaštene uvjete parkiranja.

Osvrćući se na potencijalne malverzacije s adresama prebivališta do kojih bi moglo doći, Herman je ustvrdio da Zagrebparking nema način provjere malverzacija.

” Ako nama građanin donese dokumente, mi vjerujemo da nam je dao ispravan podatak… Za nas su formalno svi zahtjevu uredni.”

Herman je i podijelio kako će se u prvoj zoni produljiti vrijeme na koje se plaća parking.

“Odnosi se samo na zonu 1 od ponedjeljka do subote od 7 do 24 sata, a nedjeljom i blagdanom od 7 do 15 sati.”

