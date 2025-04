U tradicionalnoj utvrdi HDZ-a sve je više nezavisnih gradonačelnika. No iza većine njih ipak stoji stranka

Podijeli :

Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Uoči lokalnih izbora donosimo pregled političkih scena u svim regijama Hrvatske: tko je na vlasti u gradovima, a tko ima većinu u županijskim skupštinama. U ovom tekstu bavimo se Likom, Gorskim kotarom i Karlovačkom županijom.

Devedesetih, pa i u prvoj dekadi 21. stoljeća, Lika, odnosno Ličko-senjska županija, slovila je za najtvrđe uporište HDZ-a. Sve do današnjih dana u svim gradovima i općinama na tom području, uz iznimku onih koje vodi SDSS (Donji Lapac i Vrhovine) na vlasti su ili HDZ ili druge desne stranke poput HSP-a i stranke LiPO (Lika, Primorje i otoci) tako da na političkoj karti Like lijevih stranaka doslovno ima tek u tragovima.

Ponajbolje se to vidi u sastavu Županijske skupštine u kojoj koalicija HDZ-a, HSS-a, Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske bunjevačke stranke (HBS) osnovane u Senju ima 10 vijećnika. LiPO ih ima devet, HSP i SDSS po troje, dvoje je nezavisnih, a po jednog vijećnika imaju Pravedna Hrvatska te Socijaldemokrati kao jedina lijeva stranka u tom društvu. Župan je HDZ-ov Ernest Petry.

Gospić i Senj su HDZ-ovi bunkeri

U Gospiću je od prošle godine gradonačelnik Darko Milinović, bivši HDZ-ovac i nekadašnji ličko-senjski župan te ministar zdravstva u vladi Ive Sanadera. On je nakon razlaza s Plenkovićevim HDZ-om osnovao stranku LiPO. Izabran je lani u lipnju na izvanrednim izborima za gradonačelnika, ne i za Gradsko vijeće u kojemu većinu čini sedam vijećnika HSP-a i četvoro HDZ-ovih. Prethodno je, od 2017. gradonačelnik bio HSP-ov Karlo Starčević kojeg je lani u ožujku Vlada razriješila dužnosti zbog nedonošenja gradskog proračuna. Do pojave Starčevića, Gospić je bio ne HDZ-ova utvrda, nego izborni bunker. Primjerice, na lokalnim izborima 2009. tamo je HDZ osvojio čak 13 od 15 vijećničkih mjesta, a HDZ-ov kandidat za gradonačelnika pobijedio je u prvom krugu sa 78 posto osvojenih glasova.

I Senj je dosad bio praktički neovojiv HDZ-ov bunker gdje je tek nakratko, od 2001. do 2005. gradonačelnik bio Milan Devčić iz HNS-a. Od 2021. na čelu grada je HDZ-ov Jurica Tomljanović koji je izbore dobio u prvom krugu. U Gradskom vijeću HDZ ima uvjerljivu većinu – osmero od 13 vijećnika.

Tomljanović će biti kandidat za gradonačelnika i na ovim lokalnim izborima, ali ne Jurica, nego Željko Tomljanović Beli, predsjednik senjskog HDZ-a.

Gradonačelnik Novalje uvijek je Dabo

Zanimljiv je slučaj Novalje na Pagu, još jedne HDZ-ove utvrde u Ličko-senjskoj županiji. Tamo je aktualni gradonačelnik HDZ-ov Ivan Dabo Đono, ujedno i saborski zastupnik, koji s ečesto hvali time da je ondje stvorio čuvenu partijanersku destinaciju Zrće. On je na čelu Novalje najprije bio punih 20 godina, od prvih lokalnih izbora 1993. pa do 2013. kada je izgubio od prezimenjaka Ante Dabe, nezavisnog kandidata koji je u međuvremenu pristupio Milinovićevoj stranci LiPO. Taj je Dabo vodio Novalju do prošlih izbora na kojima je Ivan Dabo vratio titulu osvojivši svoj šesti mandat.

U četvrtom i zadnjem preostalom gradu Ličko-senjske županiije, Otočcu, gradonačelnik je nezavisni Goran Bukovac. On je kao kandidat platforme Budi svoj prije četiri godine imao podršku HSP-a. U tamošnjem Gradskom vijeću LiPO ima šest vijećnika, a Bukovčevi nezavisni četiri. HDZ je izgubio Otočac još 2013. i otada su svi gradonačelnici bili nezavisni.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Ernest Petry (HDZ)

Gospić: Darko Milinović (LiPO)

Novalja: Ivan Dabo (HDZ)

Otočac: Goran Bukovac (nezavisni)

Senj: Jurica Tomljanović (HDZ)

Sva tri goranska grada vode nezavisni

Tri grada u Gorskom kotaru pripadaju Primorsko-goranskoj županiji o kojoj smo pisali na početku ovog serijala, ali smo ih, s obzirom na geografsku sličnost, svrstali u ovaj tekst uz Ličko-senjsku i Karlovačku županiju. U sva tri – Čabru, Ogulinu i Vrbovskom, gradonačelnici su nezavisni kandidati. Doduše, dvoje njih na tu su poziciju došli uz potporu HDZ-a.

Zanimljivo je da u sva tri grada u tamošnjim gradskim vijećima SDP u ukupnom zbroju ima više vijećnika nego HDZ, ali ni u jednom nije dio vijećničke većine.

A da u Gorskom kotaru kuha nezadovoljstvo zbog osjećaja da zaboravljenosti od središta regije i županije, Rijeke, govori to što se na predstojeće izbore za Županijsku skupštinu sprema Lista za Gorski kotar na kojoj će biti kandidati nezavisnih lista gradonačelnika Čabra i Vrbovskog.

Mladi bivši živozidaš na čelu Čabra

Kada je 2021. izabran za gradonačelnika Čabra, Antonio Dražović imao je 30 godina i bio je najmlađi gradonačelnik u Hrvatskoj. Tada je bio član Živog zida, a Čabar je bio jedini grad u kojemu je na vlasti bila ta svojedobno parlamentarna, a u međuvremenu iščezla politička stranka. Dražović je prije tih izbora bio i pomoćnik europarlamentarca Ivana Vilibora Sinčića u Bruxellesu.

Godine 2023. zbog neizglasanog gradskog proračuna u Čabru su raspisani prijevremeni izbori, a Dražović, koji je u međuvremenu napustio Živi zid, na njih je izašao kao nositelj nezavisne liste i osvojio većinu u Gradskom vijeću. Njegova lista sada ima sedam gradskih vijećnika, a SDP i HDZ po troje.

Delnice i Vrbovsko HDZ vodi iz sjene

U Delnicama je gradonačelnica Katarina Mihelčić koja je 2021. na izbore išla s nezavisnom listom Volimo Delnice i osvojila većinu u Gradskom vijeću. Prethodno je bila zamjenica dotadašnjeg gradonačelnika, također nezavisnog Ivice Kneževića. Većinu u Gradskom vijeću čine vijećnici s njezine liste te HDZ-a, dok je SDP u oporbi. Inače, u Delnicama je od 2001. do 2013. na vlasti bio Primorsko-goranski savez (PGS).

Gradonačelnik Vrbovskog, također nezavisni Dražen Mufić, tu dužnost obnaša u trećem uzastopnom mandatu, a prije toga bio je predsjednik Gradskog vijeća. Vijećnici njegove liste imaju relativnu većinu u Gradskom vijeću, a podržavaju ih i HDZ-ovi.

GORSKI KOTAR (PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA)

Čabar: Antonio Dražović (nezavisni)

Delnice: Katarina Mihelčić (nezavisna)

Vrbovsko: Dražen Mufić (nezavisni)

Karlovac i Slunj čvrsto u rukama HDZ-a

I Karlovačka županija može se podvesti pod poliitčki teritorij HDZ-a. U Županijskoj skupštini ta stranka s koalicijskim partnerima ima komotnu natopolovičnu većinu, a županica je Martina Furdek-Hajdin.

U Karlovcu je u svome drugom mandatu gradonačelnik HDZ-ov Damir Mandić, koji je ujedno i saborski zastupnik. Ondje je HDZ pobjeđivao i imao gradonačelnike svo vrijeme od 1993. naovamo, osim u mandatu od 2001. do 2005. kada je na čelu grada bio SDP-ov Božo Joha.

HDZ je na vlasti i u Slunju gdje je gradonačelnica Mirjana Puškarić. Ona je 2021. u prvom krugu uvjerljivo, s osvojenih skoro 68 posto glasova, pobijedila dvojicu protukandidata, jednog nezavisnog i jednoga iz Domovinskog pokreta. HDZ ima uvjerljivu većinu u Gradskom vijeću.

U Ozlju uvijek tijesno, Ogulin SDP-ov

I Ozalj ima gradonačelnicu, nezavisnnu Lidiju Bošnjak, kojoj je na izborima 2021. podršku dao HDZ. Koliko je u Ozlju politička scena raspolovljena govori podatak da je 2021. na izborima za Gradsko vijeće lista HDZ-a dobila samo 22 glasa više od SDP-ove, dok je Bošnjak izabrana u drugom krugu dobivši tek 104 glasa više od SDP-ove kandidatkinje.

Ogulin je jedini grad Karlovačke županije u kojemu je na vlasti SDP. Tamo je od 2017. godine gradonačelnik Dalibor Domitrović, koji je i saborski zastupnik SDP-a u ovom mandatu. Na prošlim izborima on je pobijedio već u prvom krugu s osvojenih 58 posto glasova. U Gradskom vijeću SDP ima osam mandata, HDZ šest, a DP i SDSS po jedan. SDP je 2017. preuzeo Ogulin od HDZ-a koji je dotad bio na vlasati svo vrijeme od 1993. godine.

Neobičan slučaj iz Duge Rese

Na koncu ostaje Duga Resa koja je svojevrsni politički fenomen u Karlovačkoj županiji, a možda i šire. Tamo je od 2016. gradonačelnik Tomislav Boljar iz Hrvatske seljačke stranke (HSS). Svoj treći mandat prije četiri godine osvojio je već u prvom krugu sa 66 posto osvojenih glasova. Duga Resa je utvrda HSS-a. Stranka ima devet od 15 vijećnika, a Dugorešani na lokalnim izborima još od 2001. redovito biraju HSS, odnosno koalicije okupljene oko te stranke.

No zanimljivo je da na svim ostalim izborima u tom gradu – parlamentarnima, europskima, a do prošle godine i na predsjedničkima uvjerljivo najviše glasova osvaja HDZ. Razlog tom kuriozitetu seže u 1997. godinu kada je na lokalnim izborima tada po prvi puta pobijedio HSS i formirao vlast. No izgubio ju je već šest mjeseci kasnije prelaskom dvojice vijećnika u redove HDZ-a. Dugorešani do danas nisu oprostili lokalnom HDZ-u tu “kupovinu” vijećnika.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

županica: Martina Furdek-Hajdin (HDZ)

Duga Resa: Tomislav Boljar (HSS)

Karlovac: Damir Mandić (HDZ)

Ogulin: Dalibor Domitrović (SDP)

Slunj: Mirjana Puškarić (HDZ)

Ozalj: Lidija Bošnjak (nezavisna/HDZ)

