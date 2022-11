Podijeli:







Političke aktualnosti u N1 Studiju uživo komentirao je kolumnist Indexa Goran Vojković.

Mađarski premijer Viktor Orban u nedjelju je bio na prijateljskoj nogometnoj utakmici reprezentacije Mađarske protiv Grčke u Budimpešti. Tom prilikom nosio je šal s kartom Velike Mađarske. Nije ovo prvi put da Orban “maše” s Velikom Mađarskom, no većina hrvatskih političara govori da on to ne misli ozbiljno, da se samo obraća svom biračkom tijelu, da se šali.

“Što bi bilo da netko od naših dođe tako s, recimo, kartom Tomislavove Hrvatske, Vučić s nekim granicama svog bivšeg šefa pa Slovenci sa svojim…. To su stvari koje se ne rade. Moderni političari to ne rade. Na ovakve stvari bismo odmah imali 500 reakcija, a kod Orbana jedina reakcija je – on se šali”, rekao je Vojković.

Zašto su naši političari toliko blagi prema Orbanu? Jer je većini idol, smatra Vojković.

“Jer bi oni voljeli biti mali Orbanići. Mnogi ga simpatiziraju. On je faca, pokazuje veliku državu, nitko mu ništa ne može, u EU-u je frajer koji može ucjenjivati i naši se identificiraju s njim, ali to bi ovi iz područja psihologije mogli bolje objasniti. Nikako da imaju simpatije prema vođama koji su razvijeni, nego selskim đilkosima, tučarama. A Orbanu treba priprijetiti da ako nastavi tako, da će morat obnoviti Zagreb. Poslati račun. Je l’ tvoj? Onda obnovi!”, kaže Vojković.

“Ako su oni na vrhu rekli ‘idemo gledati utakmicu’, zašto bi onda itko išta radio”

Nogomet u školama podijelio je javnost. Vojković smatra da se ministar Radovan Fuchs nije trebao time baviti.

“Neprihvatljivo je da se petljao. Škola je škola, druge aktivnosti su druge aktivnosti. Prije to bilo, tko je išao gledati dobio bi neopravdane sate i to je to. Škola je odgojno-obrazovna institucija. Nogomet i hobiji idu poslije škole. To nije trebalo tako napraviti. Otvorila se Pandorina kutija koja se nije trebala otvarati. To je jedno populističko podilažanje. Ako su oni na vrhu rekli ‘idemo gledati utakmicu’, zašto bi onda itko išta radio.”

“Milanović i Plenković su istog backgrounda, frendići iz uredića već 30 godina”

Zbog sukoba predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića jučer su se u Varaždinu hrvatski vojnici na Kosovo ispraćivali dvaput. Da se njih dvojica ne bi sreli.

“Ovaj sukob je pokazao da sustav ne funkcionira i da odnos nadležnosti Vlade, ministra, premijera i predsjednika ne funkcionira. I kad dođe sukob… Treba vidjeti je li ustavno treba biti tako posloženo. Šalje se ružna slika za koju su krivi obojica – premijer i predsjedni. Ne čak ministar, on je igrač u timu premijera. Plenković i Milanović bi trebali sjesti za stol i riješiti to. Oni su u biti vrlo slični, istog političkog, obiteljskog i ostalog backgrounda, frendići iz uredića već 30 godina, oni to ne rješavaju ostavljaju narodu da zauzima stavove. To poralizira i cijela slika zemlje jako je ružna. A da su njih dvojica odgovorni, ogovorni. Čovjek na funkciji mora progutati ponos, reći ‘ajmo sjesti i riješiti’. Njih dvojica to ne rade i tu mi kao društvo padamo. I u drugim državama imamo sukobe među političarima koji budu oštri, ali kad je frka sjednu i razgovaraju. A mi se samo svađamo, svađamo, svađamo”, komentirao je Vojković.

Podignuta je kaznena prijava protiv muškarca koji je zbog koronamjera planirao likvidaciju političara, liječnika i novinara. Premijer Plenković kaže da nije riječ o usamljenom vuku, da njih ima više, da ih netko brifira.

“Živimo u jako polariziranom društvu, neki puknu. Je li tu netko pojedinačno pukao, samo se povezao pa iskoristio mreže da se poveže s nekima koji slično misle ili imamo najavu nekakvog pravog terorizma. To su ozbiljne stvari koje moraju rješavati službe. Postoje ljudi koji su na rubu i koji ga prijeđu kada se društvo polarizira”, rekao je Vojković.