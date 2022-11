Podijeli:







Izvor: Jurica Galoic/PIXSELL

U ponedjeljak se u Zagrebu održala sjednica šireg predsjedništva HDZ-a. Izjavu nakon sjednice dao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Smatra da je u Vukovaru sve prošlo dostojanstveno. Kaže da su raspravljali i o zadnjoj anketi po kojoj HDZ raste, a oporbene stranke padaju. “Imamo potporu birača.”

Komentirali su i izjavu austrijskog ministra o ulasku Hrvatske u Schengen. Podsjetio je da dolazi i njihov kancelar s kojim će o tome razgovarati.

U srijedu će se održati i Vijeće za euro gdje će iz predstavnici HNB-a izvijestiti o zadnjim pripremama o zamjeni kune u euro.

O Schengenu

“Austrija u svojoj hijerarhiji ima aktualnog i bivšeg ministra unutarnjih poslova, sve su to ljudi koji se bave temama migracije i Schengen. Razlog zbog kojeg je Austrija zabrinuta nije Hrvatska nego povećan broj tražitelja azila. Vjerujem da ćemo austrijskoj vladi pokazati da razumijemo što je njihova zabrinutost, ali ćemo očekivati potporu od njih za ono što smo napravili”, istaknuo je Plenković.

Cijene goriva

Komentirao je i nove cijene goriva. “Tendencije kažu da bi išlo gorivo prema dolje, što je dobro. Jeftiniji su benzin i dizel, ostali smo na fiksiranoj cijeni plavog dizela. Naši građani i gospdarstva plaćaju jeftiniju cijenu sturje, plina i goriva i to je ogroman doprinos države da cijene energenata budu jefitnije. Pratimo dalje situaciju i onda ćemo reagirati i mislim da smo s tom politikom koja traje više od godinu dana učinili jako puno dobra hrvatskim građanima i gospodarstvu”, kazao je premijer.

O sigurnosti

Osvrnuo se i na muškarca koji je zbog covid mjera planirao atentate na dužnosnike, suce, novinare.

“Rijetko je da to budu samotnjaci i da se to događa slučajno. Imali ste Bezuka.. Nikto od tih mladih ljudi ne donosi odluke u dokolici igrajući se na Playstationu Fife23, oni to rade jer ih netko kontinuirano servira i brifira i uvjerava ih u nešto što bi eventualno trebali učiniti. Ovaj je bio nezadovoljan mjerama u pandemiji, a po slikama vidim da je bio dobro opremljen. Predlažem da Hajdaš Dončić odmah zove SOA-u i traži ih izvješće pa da sutra da izjavu o čemu se to radi”, kazao je Plenković.

“Te teme ne treba podcjenjivati. Siguran sam da će Hajdaš Dončić sazvati sjednicu odbora za nacionalnu sigurnost”, dodao je.

Milanović i Banožić

Istaknuo je da vojsku ne treba privatizirati i da ne dolazi u obzir da ministar izostaje s važnih događaja jer to tako predsjednik traži.

“Ministar ima sav naslov da se s njima pozdravi i on će raditi svoj posao, a što se tiče predsjednika, ta vrsta privatizacije i pretvaranje tih događaja u mjesto gdje će vrijeđati ministra, to je neprihvatljivo i to treba osuditi”, rekao je.

“On je taj koji stalno vrijeđa i radi pritisak na DORH”, dodao je o Milanoviću.

Utkamice reprezentacije

Osvrnuo se i na izjavu ministra obrazovanja Radovana Fuchsa o gledanju utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u školama.

“Oni koji to žele i koji se tako dogovore, ako budu gledali utakmicu, tih će 2 sata nadoknaditi u drugom terminu, nije to nikakav organiziran raspašoj. Znamo da Hrvati vole nogomet, da reprezentacija ima odličnu momčad, da smo svjetski viceprvaci i da imamo puno nade i želje da hrvatska nacionalna vrsta ostvari što bolji rezultat u Kataru. Ne treba biti veliki politički analitičar da znate da je ljudima bitno kako će Hrvatska igrati”, istaknuo je Plenković.

Novinare je zanimalo i hoće li premijer ići na neku od utakmica. “Ako bude moguće, rado, dobili smo službeni poziv da dođemo u Katar. Vidjet ćemo.”