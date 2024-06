Još danas oblačno i kišovito, za vikend nova promjena vremena

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona nad Atlantikom stacionira južno od Islanda, sporo se premješta prema Velikoj Britaniji i Irskoj. Na njenoj jugoistočnoj strani nad zapadnu Europu prodire nestabilna vlažna zračna masa s Atlantika. Polje ujednačenog tlaka nad Sredozemnim morem premješta se preko Apeninskog poluotoka nad Jadran i Balkanski poluotok. Vrlo topao zrak afričkog porijekla koji sadrži i velike količine saharskog pijeska premješta se s Grčke i Egejskog mora prema Crnom Moru i Turskoj.

Nestabilan zrak nad našim krajevima sporo se premješta prema istoku nad Panonsku nizinu. Danas će vrijeme biti pretežno oblačno s povremenim pljuskovima kiše. Obilne oborine uz grmljavinu prognoziramo prijepodne na Kvarneru, a sredinom dana na Srednjem Jadranu. Na Jadranu će puhati jak sjeverozapadnjak poslijepodne u skretanju na buru na sjevernom Jadranu. Temperature zraka u unutrašnjosti od 15 do 22, na Jadranu od 22 na sjevernom dijelu do 28 na Jugu Dalmacije.

U petak postupna stabilizacija vremena, promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima, na Jadranu vedro uz obilje sunca. Ujutro u unutrašnjosti uz niske jutarnje temperature od 8 do 13 i visok postota vlage mjestimice je moguća magla. Na Jadranu jutranje temperature oko 17C. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak, a u podvelebitskom primorju bura. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 20 do 25, a na Jadranu od 24 do 28 °C.

Vikend će najaviti sunčano i sve toplije razdoblje uz povrat ljetnih temperatura zraka. Prognoziramo stabilno i toplo vrijeme cijeli idući tjedan, a temperature zraka doseći će u unutrašnjosti i do 36C. Temperatura mora je od 22 do 25C, a UV indeks vrlo visok, stoga oprez pri izlaganju suncu.

