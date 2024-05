“Jeste li znali da postotak kiše na prognozi ne znači kolike su šanse za kišu, već nešto drugo?”

Podijeli :

Djevojka koja je u TikTok videu izjavila da postotak kiše na prognozi koju svi imaju na mobitelima ne znači da su tolike šanse da će pasti kiša. Ona tvrdi da to znači nešto drugo, a mišljenja stručnjaka su podijeljena.

“Vjerovala sam da, kad se kaže kako postoji 30 posto mogućnosti za kišu, to znači da je to 30 posto šanse da će padati kiša. Nisam znala da to zapravo znači kako će kiša sigurno padati, ali da će zahvatiti samo 30 posto našeg područja. Znači, ako piše 100 posto kiše, znači da će cijelo mjesto zahvatiti kiša”, rekla je djevojka u TikTok videu koja se na toj platformi predstavlja kao sydjkell.

Kako djevojka tvrdi, mnogi žive u zabludi misleći da postotak označava šanse za kišu.

Njezin video je prikupio preko 60 tisuća komentara. Veliki broj pratitelja ostao je u čudu.

Što kažu meteorolozi?

Kako piše njemačka meteorološka služba, vjerojatnost oborina opisuje učestalost padalina u danima sa sličnim vremenskim uvjetima na zahvaćenom području. Jednostavnije objašnjeno, vjerojatnost kiše od 50 posto znači da je u prošlosti u pet od deset slučajeva na tom području u istim vremenskim uvjetima bilo kiše i ne znači da će sigurno biti kiša niti da će zahvatiti 50 posto područja, piše 24sata.hr.

Drugo mišljenje

AccuWeather jedna je od najpopularnijih aplikacija za praćenje prognoze vremena u svijetu. Evo što su oni rekli na ovaj upit.

“Ne, ako je 30 posto, onda je to 30 posto šanse da će u tom području padati kiša”, poručili su za 24sata.

