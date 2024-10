Dvije duboke ciklone pred Europom: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Granica toplog i hladnog zraka nad Europom proteže se u smjeru istok-zapad sjevernije od Alpi. Dvije duboke ciklone nalaze se sjeverno i zapadno od europskog kopna: Jedna sjeverno od Skandinavije, a druga na Atlantiku, pred obalom Portugala. Evo kakva je vremenska prognoza za naše krajeve:

Nad našim krajevima je polje povišenog tlaka anticiklone. Danas će vrijeme biti umjereno oblačno, a na Jadrnu pretežno sunčano. Više naoblake prognoziramo u planinskim krajevima unutrašnjosti gdje je mjestimice još moguća i pokoja kap kiše. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu jaka, u podvelebitskom primorju na udare olujna bura. Tijekom dan bura će oslabjeti. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 19, a na Jadranu od 20 do 25 na krajnjem jugu.

Sutra, u nedjelju ujutro, u kotlinama unutrašnjosti jutarnja magla uz temperature od 4 do 8C. Nakon dizanja magle prevladavat će sunčano. Na Jadranu pretežno vedro osim na Kvarneru gdje će biti promjenjive naoblake. Jutarnje tempertaure na Jadranu od 12 do 17C. Puhat će slab, a u gorju do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 21. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak, uz temperature zraka ok 24C. Temperatura mora je od 20 do 23C.

