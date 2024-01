Vrijeme nestabilno, u nekim krajevima moglo bi biti kiše. Nakon vikenda stiže promjena

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Polje visokog tlaka prostire se od sjeverne Afrike nad Sredozemno more i zapadnu Europu. Anticiklona djeluje kao prepreka koju mlazna struja s Atlantika obilazi sa sjeverne i južne strane. Na sjevernom rubu anticiklone nad Atlantikom mlazna struja pospješuje razvoj ciklone na polarnoj fronti. Tlak u središtu ciklone je 972 hPa, a tlak središta anticiklone 1035 hPa. Zbog velike razlike tlaka zraka – gradijenta tlaka, puše olujni jugozapadni vjetar koji brzinom od 70 do 100 km/h nailazi na kopno Irske i Velike Britanije. Za usporedbu s brzinom vjetra u tropskim ciklonama prema Safirr – Simpsonovoj skali brzine vjetra u ovoj cikloni polarne fronte je dostigla brzinu vjetra tropske oluje.

Ciklona Jitka koja je djelovala na vrijeme u Velikoj Britaniji i uz obalu Sjevernog mora premjestila se nad Skandinaviju i preko Baltika spušta se prema jugoistoku ka Crnom moru.

Nad naše krajeve u višim slojevima atmosfere nastavlja se pritjecanje toplog zraka sa sjevera Afrike, a oslabljena hladna fronta noćas je zahvatila veći dio unutrašnjosti uzrokujući povećanu naoblaku i samo mjestimice slabu kišu. Manja količina vlažnog nestabilnog zraka zadržala se nad središnjim Balkanom i djelovat će na vrijeme u našim istočnim krajevima.

Volite miris kiše? On ima svoje ime, a postoji i objašnjenje zašto tako miriše

Danas će vrijeme biti promjenjivo oblačno, a na Jadranu i u priobalju sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 7 do 10, na Jadranu od 12 do 15C.

Sutra, u petak, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, danju će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a pod kraj dana u najsjevernijim krajevima uz povećanu naoblaku moguća je i pokoja kap kiše. Na Jadranu vedro uz povremeno povećanu naoblaku. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Jutarnje tempearature u unutrašnjosti od -2 do 4, na Jadranu od 6 do 8, najviše dnevne u unutrašnjosti oko 10, a na Jadranu do 16C.

Za vikend u unutrašnjosti, nakon dizanja jutarnje magle, prognoziramo stabilno sunčano vrijeme uz porast najviših dnevnih temperatura za stupanj do dva. Na Jadranu će puhati slaba, u podvelebitskom primorju umjerena, bura.

Idući tjedan, iako smo usred kalendarske zime, vrijeme će biti stabilno, nadprosječno toplo, kao da je nastupilo rano proljeće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.