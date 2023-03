Podijeli :

Saborska zastupnica Hrvatskih suverenista i predsjednica saborskog Odbora za obitelj i mlade Vesna Vučemilović gostovala je u Novom danu u kojem je govorila o slučaju uhićenih Hrvata u DR Kongu.

Podsjetimo, na dnevnom redu sjednice UN-ova Odbora za prisilne i nedobrovoljne nestanke u Ženevi. Između ostalog, na sjednici o Zambiji bilo je govora i o slučaju osmero Hrvata koji su optuženi za trgovinu ljudima, nakon što su pokušali posvojiti djecu iz susjednog DR Konga. Šef zambijske delegacije i tajnik u tamošnjem Ministarstvu unutarnjih poslova, Dickson Matembo, rekao je da je osmero Hrvata “prešlo u Zambiju iz DR Konga s djecom”. Zambijski granični službenici pregledali su njihovu dokumentaciju i kontaktirali kongoanske službenike, a djeca su došla iz sirotišta, kazao je.

Zambijski MUP: Kongo je utvrdio, dokumentacija Hrvata o posvajanju je lažna

Kako se navodi u izvješću, Matembo je rekao da “ovo nije prvi put da je ta grupa prešla granicu s djecom”. Također, zambijski državni tajnik eksplicitno je izjavio kako su, citiramo, “vlasti Konga utvrdile da je njihova dokumentacija – lažirana”.

Vučemilović je reagirala i diplomatsku notu koju je Zambiji uputilo Ministarstvo vanjskih poslova. Kritizirala je ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana zbog slučaja Zambija, optuživši ga da očigledno štiti nekoga.

Rekla je da se ministar ponaša dosta čudno vezano uz ovaj slučaj i da se to pretvara u jedan međunarodni skandal i koliko on pomaže svojim ponašanjem našim građanima koji se nalaze u Zambiji pod vrlo teškim optužbama i čekaju ročište.

“Već u optužnici je pisalo da su dokumenti temeljem kojih je izvršeno posvojenje krivotvoreni i ministar Grlić Radman imao je dovoljno vremena pokrenuti postupak nadovjere koji bi jedini mogao potvrditi i dokazati kako se ne radi o krivotvorenim dokumentima i na taj način pomoći našim građanima”, rekla je Vučemilović.

Grlić Radman zna da se radi o krivotvorenim dokumentima

Upitala se i zašto on to u protekla tri mjeseca napravio. “Sve ukazuje da ministar Grlić Radman zna da se radi o krivotvorenim dokumentima jer je takve podatke dobio iz DR Konga i u ova tri mjeseca je već mogao dokazati njihovu vjerodostojnost”, kaže Vučemilović i dodaje da ne zna kako ministar Grlić Radman pomaže našim građanima prozivajući Zambijskog čelnika da laže pred odborom Ujedinjenih naroda.

“Dok drugi programiraju, naša djeca štrikaju. Tko stoji iza te ideologije?“

“Iz svega se može zaključiti kako Grlić Radman ne štiti interese hrvatskih građana u Zambiji, već interese nekih drugih ljudi, a koji su to, neka on odgovori na to pitanje”, rekla je.

Rekla je i da njen Odbor dobio podatke od institucija različite podatke i da se hrvatske institucije ne ponašaju u sladu s onim što je propisala najprije Haška konvencija i dokumenta Ujedinjenih naroda.

“U ovakvim slučajevima Hrvatska je već trebala postupiti na način da se istraži apsolutno sve, da oni koji su počinili možebitna kriminalna djela sankcioniraju i trebali su utvrditi gdje se nalaze djeca koja su do sada posvojena iz DR Kongo, što se s njima događa, jesu li uistinu sa svojim posvojiteljima i u kakvim su obiteljima ili su možda završila u kriminalnom podzemlju”, rekla je Vučemilović i dodala da bi tako trebale raditi ozbiljne zemlje, a ne ulaziti u ideološke rasprave za koje ovdje nema mjesta.

