Škare Ožbolt: U mnogim stvarima djelujemo kao zatucano feudalno društvo

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt u Novom je danu prokomentirala moguće izmjene Zakona o kaznenom postupku, no dotaknula se i drugih aktualnih tema.

Komentirajući zaključke radne skupine o nejavnosti istrage, pravu okrivljenika i slobodi medija u svjetlu najave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da će se mijenjati Zakon o kaznenom postupku, Vesna Škare Ožbolt je rekla:

Stručnjaci ne štede Plenkovićevu ideju o izmjenama ZKP-a, evo što kažu Stručnjakinja: Nije dvojben trenutak za promjenu ZKP-a

“Bilo je takvih pokušaja suzbijanja, ograničavanja interesa javnosti ograničavanjem informacija iz istrage i krajem 90-tih, ali to se nije uspjelo. Kad bi politika došla u duboki ponor, problem, nasrtala je na ZKP i pokušala ograničiti taj dio, ali to nije prolazilo. Opet smo suočeni s istom stvari – tako je kad god je problem s velikim aferama.”

Sudac Ivan Turudić u četvrtak je u emisiji N1 televizije rekao kako se tajming izmjene ZKP-a ne može povezati s novim aferama, poput afere AP, jer je radna skupina za pronalazak rješenja osnovana još krajem prošle godine. No, Škare Ožbolt napominje da ministar može i naknadno dodati zadatak radnoj skupini: “Radna skupina je formirana prije, ali se pojavio problem – netko se naljuti na ovo što se pojavilo u medijima i kaže idemo radnoj skupini dati zadatak da uredi i to pitanje. To se pitanje ubacilo u radnu skupinu koja doista je prije formirana i ne bi imala veze s ovim da nije proširena priča.”

Premijer je naglasio da izmjene ZKP-a nemaju veze s novinarima i da oni neće stradati. “To je logika – nikad se nemoj naljutiti na novinara, nego na izvor. Ali kako utvrditi tko je iz kruga koji su imali pristup istrazi, kako utvrditi tko je otkrio informacije ako novinar ne želi otkriti izvor? Takvih primjera nema u zapadnom civilizacijskom krugu. Ako je netko političar, javna osoba, pjevač, kulturni djelatnik, on se dijelom odrekao privatnosti i nema tu ljutnje. Ako sam pristala biti ministar, na meti sam svima koji misle da radim krivo”, rekla je bivša ministrica.

“Situacija gdje impuls ne dolazi od struke nego politike za izmjenu zakona, uvijek ograničava praktički slobodu govora, pisanja i informiranja. To podsjeća na neka stara režimska vremena”, dodaje.

Prisjetila se primjera osude novinara za klevetu kad je ona kao ministrica umjesto njega platila kaznu: “Sjećam se pravomoćne osude novinara jer je jako ružno pisao o sucima, državnim odvjetnicima i tužiteljima u jednom gradu. Dobio je pravomoćnu presudu i nije htio platiti kaznu, trebao je u zatvor. Ja sam tad bila ministrica i platila sam kaznu jer nisam htjela da ide u zatvor. To me podsjeća na stara vremena da novinar zbog napisane riječi bude kažnjen i ide u zatvor i onda smo išli u reformu kaznenog djela klevete i liberalizirali smo to. No opet su se stvari vratile unazad.”

Osvrnula se i na goruće probleme u pravosuđu, zaostatke na sudovima, male plaće, nedostatak kadra posebno među zapisničarima.

Šetanje kadrova i odrađivanje za politiku

Prokomentirala je i zapošljavanje bivše članice Uprave INA-e Barbare Dorić u Fortenovi. Barbara Dorić, bivša članica Uprave Ine iz tzv. hrvatske kvote, odnosno jedna od onih koje je u Upravu imenovala Vlada RH, te je nakon afere u kojoj je otkriveno da je iz Ine iscurila milijarda kuna preko menadžera – također iz hrvatske kvote – Damira Škugora, smijenjena odlukom Vlade, od 1. ožujka ove godine zaposlena je u Fortenova grupi, kompaniji koja je nastala “pretvorbom” Agrokora nakon intervencije Vlade kroz lex Agrokor, a danas je pod kontrolom jednog od najmoćnijih hrvatskih poduzetnika, Pavla Vujnovca. N1 je ekskluzivno saznao tu informaciju, a službeno su nam je potvrdili i iz Fortenova grupe.

I Božinović objašnjava Plenkovićevu najavu izmjena ZKP-a: Ne odnosi se na medije

“To je još uvijek nedovršena priča, pitanje velike pronevjere novca u INA-i, sve se nekako stavilo pod tepih. Opet nemamo efikasnost jasnih informacija, tko je odgovoran”, rekla je Škare Ožbolt i dodala:

“Da nema istraživačkog novinarstva, gdje bismo završili? U mnogim stvarima djelujemo kao zatucano feudalno društvo. Objasni mladom čovjeku, koji tu ne može naći posao, kako se šeću kadrovi koji su vješti i odrađuju poslove za politiku?”

