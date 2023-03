“Dok drugi programiraju, naša djeca štrikaju. Tko stoji iza te ideologije?”

Podijeli :

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak gostovala je u N1 Studiju i komentirala novosti koje se u hrvatskim školama očekuju od jeseni.

Šest novih predmeta, više tjelesnog, geografije, matematike i hrvatskog, bez domaćih zadaća neki su od detalja programa cjelodnevne škole koju će od jeseni eksperimentalno provoditi 50 škola.

“Program cjelodnevne nastave je projekt koji je osmislila moja ekipa. Godine 2020. stavili smo u javno savjetovanje strateški plan za takvu nastavu. To je do danas jedini cjelovit dokument koji govori o tome projektu. Začudilo me da se, do nedavno, u tri godine malo čulo o toj temi. Ono na čemu se propustilo raditi u tri godine su detalji. Potrebno je više treninga za ravnatelje, učenike i više transparentnosti. Primjerice tko je taj koji je rekao da smanjiti broj sati informatike u školama?”, upitala je Divjak.

Koji su sve problemi eksperimentalne cjelodnevne škole? Učitelj o cjelodnevnoj nastavi: Mi vodimo projekt, a ne znamo o njemu ništa

Tvrdi kako je loše da “dok cijela Europa povećava broj sati na kojima se djecu obrazuje o umjetnoj inteligenciji i digitalno opismenjuje, u vrijeme velikog razvoja umjetne inteligencije u Hrvatskoj smanjujemo satnice informatike.”

“Dok drugi programiraju, naša će djeca štrikati. Ukupno povećavamo vrijeme za sve predmete, osim za informatiku. To je zatucana ideologija, koja je nepotpisana, iza koje se ne zna tko stoji”, poručila je bivša ministrica.

Dodala je i da škole treba nanovo opremati tehnološkom opremom, budući da ta oprema ne samo da zastaruje, već se i troši.

“Pogrešno je i predavati matematiku na isti način cijeli život, chat GPT duboko mijenja način na koji se sve mijenja. Reforma nije jedan trenutak u vremenu, to je proces”, kazala je Divjak.

Tvrdi i da je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, zapravo “Boras nakon Borasa”. Zamjera mu da nije povukao tužbu koju je prijašnji rektor podigao protiv nje, već joj je “ponudio nagodbu da prizna kako sam govorila neistinu i da ne smijem više javno istupati o takvim temama”. Podsjetimo, Divjak je optužila tadašnjeg rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa da je zapošljavao mimo propisa u vrijeme korone.

