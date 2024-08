Vučemilović o onima koji se javljali protiv povišice političarima: “Ne treba zaboraviti niti taj dio”

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Vesna Vučemilović gostovala je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je komentirala aktualne političke događaje, kao i tragediju na Malom Lošinju kada su poginula tri pomorca.

Vučemilović kaže da je taj događaj velika tragedija i izrazila je sućut obiteljima. “To Jadrolinija u svojoj povijesti ne pamti i slučaj se mora istražiti do zadnje sitnice i ne bi trebalo govoriti preuranjeno tko je kriv nego ostaviti to za kraj istrage. Treba sve odraditi po pravilima struke i vidjeti što se konkretno dogodilo. Čujemo od nekih da, bez obzira što je brod star, da je on funkcionalan”, rekla je.

“Ovo potvrđuje da imamo jako puno posla pred sobom što se tiče ulaganja. Obnovljene su autoceste, ali i avioni, željeznice kreću, tako da ovo samo govori da se treba posvetiti i ovom dijelu. To su sve velike investicije”, dodala je.

Povećanje plaća

Plaće upola manje od prosjeka Unije, a cijene gotovo svega – više: “Izgleda da smo virtuozi”

O povećanju plaće državnim dužnosnicima kaže da se to nije mijenjalo od 2009. “Uglavnom su se javljale protiv one stranke koje imaju jednog ili dva zastupnika te iz proračuna primaju godišnje oko 50.000-60.000 eura po zastupniku i plaća im je očigledno samo džeparac. Ne treba zaboraviti niti taj dio jer to je predviđen novac za stranku i za povećanje broja članova, a vidimo da im se članstvo ne povećava nego im se samo povećava broj riječi u imenu”, rekla je.

O hrani koja je 22 posto skuplja od ostatke EU-a kaže da mi nismo samodostatni. “Ne proizvodi se dovoljno. Ponavlja se jedna te ista priča. Proizvođači povrća su očajni jer već treću godinu rade s gubitkom i na milosti su i nemilosti otkupljivača. Svake godine jedno te isto, imate otkupljivače koji uvoze i stvore umjetni višak te dolazi do pada cijena. Taj nekontrolirani uvoz iz trećih zemalja guši našu poljoprivredu”, dodala je.

Kaže kako će se i u novom mandatu baviti obiteljskim politikama. “Mene veseli da će se riješiti pitanje oglašavanja kladionica, kockarnica i igara na sreću. Drago mi je da imamo suglasje da se taj dio mora regulirati tako da bi im bilo zabranjeno oglašavanje u određenom vremenskom periodu, od 6 ujutro pa do navečer i još cijeli niz mjera koje bi trebale urediti tro područje jer je ovisnost o kockanju sve veći problem i veliki udarac za obitelj, raspadaju se brakovi, ljudi ostaju bez posla i slično”, navela je Vučemilović. .

“Vidimo i da se 20 posto srednjoškolaca kladi i odgaja se neka nova generacija ovisnika o klađenju. To su ozbiljni društveni problemi”, istaknula je.

