Wiesner: HNB je znao kakve portfelje banke prodaju agencijama

Novinarka Večernjeg lista Valentina Wiesner gostovala je u Newsroomu i ispričala kako su agencije za naplatu potraživanja trgovale dugovima u švicarskim francima.

“Ispostavilo se da su u porteljima koje su banke prodavale agencijama za naplatu potraživanja bili i portfelji kredita u švicarskim francima. Elementi tih kredita poput promjenjive kamatne stope i klauzule u franku bile su proglašene ništetnim. Vrhovni sud je 2019. presudio da su ništetni neki dijelovi ugovora, ali nije donio presudu hoće li cijeli krediti biti proglašeni ništetnim. Predstavnici agencija za naplatu dugova počeli su zato razgovarati o tome jesu li ti dugovi koji su njima banke prodale zapravo legalni. Dvije godine kasnije pravnim službama i odvjetničkim uredima uputili su pitanje je li portfelj legalan, što će se s njime dogoditi ako Vrhovni sud donese odluku da su krediti ništetni, hoće li tada i ugovori o prodaji biti ništetni, i koliko je onda visina duga koji mogu utjerivati…“, kazala je Wiesner.

Tvrdi da je HNB bio upoznat s time da banke prodaju takve portfelje. Banke moraju regulatoru poslati portfelj koji prodaju agencijama, dodala je.

“Iz agencija za naplatu potraživanja kazali su mi da ne znaju što je sve unutar portfelja, pa su time odgovornost prebacili na banke. Banke su kazale kako su prodale portfelje uz obvezu da agencije preuzmu sve zakonske regulative koje su same banke poštivale. Odgovornost su time zapravo prebacili na HNB“, objasnila je novinarka Večernjeg lista, što je apsurd jer su agencije trgovačka društva i nemaju regulatora.

Wiesner se pita je li agencijama za naplatu potraživanja cilj naplata ili kolateral.

“Agencije za naplatu potraživanja dio su velikih grupacija sa Zapada, no one mogu bankrotirati u Hrvatskoj. Agencije su silno zabrinute. To mi govore i insajderske informacije. No u javnoj retorici to neće nikad priznati. Brine ih i to hoće li banke uopće uzimati kao partnere ove agencije čiji su podaci procurili van“ zaključila je Wiesner. Kazala je i da je u ovom trenutku teško reći koliko ljudi bi se odvažilo na privatne sporove protiv agencija za naplatu potraživanja.

