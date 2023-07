“Za cijenu jedne kuglice sladoleda ste mogli grijati 1.000 kućanstava”

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Saborska zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić je gostovala u N1 studiju gdje je komentirala novu plinsku aferu u Hrvatskoj.

Selak Rapudić kaže da oporba u Saboru traži da Vlada smjeni Upravu HEP-a i izvanrednu sjednicu. “Nitko nije zanijekao aferu i nemamo što drugo nego tražiti da Sabor ne prestane s radom dok god ključni ljudi ne budu kažnjeni”, rekla je.

No za to će im trebati i ruke vladajućih. “Ta afera je za premijera Plenkovića prekompleksna, kako je rekao, da bi mogao vidjeti tko je odgovoran. Imamo paradoks da ste za cijenu jedne kuglice sladoleda mogli kupovati plin i grijati cijelu zimu 1.000 kućanstava. To je naš plin koji smo mi platili po cijeni od 47 eura”, dodala je.

Tvrdi da, ako vladajući do petka riješe ovu aferu, prokažu krivce, nadoknade gubitke i daju odgovore na pitanja koja već odavno znaju, te ako riješe pitanje ravnatelja VSOA-e i štrajk u pravosuđu, izvanredne sjednice ne mora biti.

Čačić upozorio na jedan detalj u aferi HEP: “Znate li što znači ta skraćenica?”

“Mi ćemo uputiti svoj zahtjev svim zastupnicima i mislim da je loša poruka da mi idemo na godišnji odmor u vrijeme dok Hrvatsku trese jedna od najvećih afera ikada”, rekla je Selak Rasudić.

“Svi smo taoci ove spirale inflacije koja je rezultat visoke cijene plina i kada vidi sada da je bio višak plina koji se kupovao našim novcem i preprodavao oni kažu više to neće biti tako”, napomenula je.

Ne misli da je riječ o nemaru. “Nesporno je da su milijuni eura bačeni u vjetar i nemoguće da odgovorni nisu znali, a i HERA je rekla da su na to ranije upozoravala. To je novac iz naših džepova. Bila je afera i u Ini, ali HDZ uvijek pokaže da može i više. Građani su polako oguglali na sve te afere HDZ-a i nadam se da neće nakon ove afere kupiti Plenkovićevo umiveno europsko lice”, dodala je.

“Obrazloženje Plenkovića je da se kralo za naše dobro i da mu mi moramo biti zahvalni. Postavljam pitanje je li nam on dao da bi nam kasnije mogao ukrasti. Ovo je izrazito bezobrazno”, rekla je.

Kada je u pitanju izbor ravnatelja VSOA-e, kaže da je Plenković “krivlji” jer je ucjenjivao. “Svjesno je bacio rukavicu u lice Zoranu Milanoviću da bi se svjesno makla pozornost s ove velike plinske afere”, smatra Selak Raspudić.

Vjeruje da će se dogovoriti jer ni jedan ni drugi ne žele biti odgovorni za ugrožavanje nacionalne sigurnosti Hrvatske.

Što se tiče podrške HDZ-u kaže da se i Ivo Sanader sunovratio kada je bio najsamouvjereniji.

Napomenula je da u Hrvatskoj mahom štrajkaju žene i da se nitko nije zauzeo za njih.

