Čačić upozorio na jedan detalj u aferi HEP: “Znate li što znači ta skraćenica?”

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao aferu vezanu za HEP i prodaju plina ispod cijene.

Čačić smatra da nije moguće da nitko nije znao za sve. “Moguće je u slučaju potpune nesposobnosti svih sudionika, a ima i njih. Primjerice, jedna notorna HERA koja se još nije javila, ali i HROTE i PlinaCro”, rekao je.

“Ne moguće je da se to dogodi, ako nije u pitanju nesposobnost svih, a to po zakonu brojeva nije moguće. Ili je nesposobnost, ili je kriminal, ili je međusobno povezana situacija da se kreira situacija u kojoj će netko imati koristi, a netko štete. Koristi su očito imali kupci, PPD ili Eon”, dodao je.

“Zanimljivo je u toj priči je MET. Znate što znači da skraćenica?. To je skraćenica od MOL Energy Trade. Drugim riječima Ina je za 47 eura po mWh prodavala HEP-u, a istovremeno je MOL to isto kupovao. Činjenica je da su štete građana Hrvatske neupitne i direktna šteta za ministra Filipovića. Nije to prvi put da se igra ta igra gdje se njega pokazuje kao odgovornog”, napomenuo je Čačić.

Plenković o prodaji plina: Sve ćemo ispitati onda ćemo donositi daljnje odluke

Dodaje da biti ministar gospodarstva znači u 80 posto slučaja voditi HEP. “Tako je bilo i u vrijeme Ćorića. Jedino što se nije promijenilo je predsjednik Uprave – Barbarić, a Barbarić je Plenković. Da sam ja ministar i da direktor HEP-a odradi jednu takvu igru da meni napakosti, takav ne bi postojao”, rekao je.

“Svaka funkcionirajuća Vlada bi to riješila u roku jedne minute i to su napravili tek danas kada su promijenili uredbu. Ministar je dio jedne igre u kojoj se njega pokušava eliminirati, a na štetu svih nas. I to čini osoba koja je direktno Plenković. Barbarić je to učinio da se riješi Filipovića, a vidimo da je to učinio na štetu svih nas”, objasnio je.

“Barbarić se osjeća toliko moćnim da sada sapuna dasku već drugom ministru. Ćorića se već riješio. Jer HEP je krava muzara za sve. Ako sada Barbariću nije poljuljana pozicija, pa kad će bit. Lovro Kuščević je završio na sudu isto zbog bespravne vile. On pokazuje način svog djelovanja. Imali smo već Hanžeka koji je uspio uništiti obnovu Banije jer se dvije godine ništa nije radilo. Direktno Plenkovićev čovjek. Imali ste i Jakovčića koji je zaposlio preko 1.000 ljudi u svom poslovanju i unuštio jednu tvrtku te otišao u mirovinu”, podsjetio je Čačić.

Kazao je da ni ova, ni prethodna Vlada, nije napravila ništa po pitanju skladištenja plina, iako projekti postoje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.