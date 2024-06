Za gotovo cijelu zemlju uključen Meteoalarm: DHMZ poziva na oprez zbog jakog grmljavinskog nevremena

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL/ilustracija

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) navodi da nas u utorak čeka promjenjivo i oblačno vrijeme.

Mjestimično će padati kiša, a izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom bit će češći u prvom dijelu dana.

U Dalmaciji će biti sunčano te je na tom dijelu zemlje najmanja vjerojatnost za oborinu.

Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 18 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25, na Jadranu od 25 do 29 °C, navodi DHMZ.

Na snazi je žuti Meteoalarm za gotovo cijelu zemlju, s izuzetkom krajnjeg juga.

“Mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilnom kišom. Moguće su lokalno bujične i urbane poplave.

“Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, savjetuju iz DHMZ-a.

