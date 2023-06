Zadnji dan za tužbu u slučaju franak: “Mi smo za Vladu stoka sitnoga zuba”

Podijeli :

Danas je u Hrvatskoj posljednji dan u kojem je moguće pokrenuti tužbu za obeštećenje za korisnike kredita u švicarskim francima, u ponoć nastupa zastara, nakon koje tužba više neće biti moguća. Procjenjuje se da takve kredite ima oko 120 tisuća građana. Nakon petnaest godina otplate kredita, neki su dužni iznose koji su gotovo isti kao i početni kredit. Gost Novog dana bio

Oni koji žele, još danas mogu podnijeti tužbu. “Ako pronađu odvjetnika, svakao je moguće. Tužbe su ubiti pripremljene, odvjetnik mora samo unijeti podatke novog klijenta i može se predati tužba na sud, a tijekom mjesec-dva će odvjetnik dovršiti tužbeni zahtjev”, rekao je Aleksić.

Dodaje da je “nevjerojatno koliko se ljudi javlja u zadnji trenutak”.

“Nakon svih tih godina kampanje kada smo pozivali na tužbe, govorili kada nastupa zastara… I nakon svega toga da se ljudi javljaju u zadnji trenutak djeluje pomalo nevjerojatno. Da, neki se boje pravosuđa, ne vjeruju u pravnu državu, ali velika većina ljudi koji nisu tužili su neinformirani jer samo Udruga Franak daje informacije i gdje smo se probili kroz koji medij, probili smo se. Zadnji hdana je veliki metež, da je cijelo vrijeme bio takav metež, dok je sve trajalo, možda bi više ljudi tužilo”, rekao je Aleksić.

Prema podacima Udruge, do kraja 2022. predano je oko 40 tisuća tužbi, 20 za konvertirane, 20 za nekonvertirane kredite. “Prema podacima koje dobivamo od odvjetnika možemo zaključiti da je predano ove godine još 20-ak tisuća tužbi, možda i više. Sigurno ih ima više od 60 tisuća, od čega je 30 posto za konvertirane kredite.”

U korist potrošača ide 99 posto pravomoćnih odluka

Dosad je, kaže Aleksić, oko dvije tisuće pravomoćnih odluka. “I njih 99 posto je u korist potrošača, taj jedan posto odnosi se na dio konvertiranih kredita. Veći dio konvertiranih je suđen pozitivno, no velik dio toga čeka na županijskom sudu na pravomoćnost. Suci su zastali malo s odlučivanjem jer čekaju odluku Vrhovnog suda. Za nekonvertirane nema nikakvih problema.”

Nepravomoćnih presuda je desetak tisuća, sudski proces u prosjeku traje dvije-tri godine, a produži se i do pet.

“To sve ovisi o sucu koji preuzme određeni predmet na prvom stupnju. Koliko je brz, koliko ima predmeta, koliko je u mogućnosti što prije obaviti posao… Nema sumnje da će svi koji su nekonvertirani dobiti presudu u svoju korist, a vjerujem da će i Vrhovni sud najesen donijeti pozitivnu odluku pa će i ovi s konverzijama odahnuti”, rekao je Aleksić.

A mišljenje Vrhovnog suda nikako da stigne. Neki su možda više očekivali od novog šefa Suda Radovana Dobronića, koji se i prije puno bavio slučajem franak, no Aleksić kaže da je on učinio sve što je trebao: “Naložio je da se to napravi do kraja prošle godine, no nije postignuta većina, to nije on kriv. On ne smije utjecati na suce, a druga stvar, građanski odjel je podijeljen. Za prava potrošača bilo je 10 sudaca, 6 je bilo protiv i ostalih 6 je bilo neodlučno. Neodlučni suci su odgovorni što nije završeno. Ne možeš biti neodlučan, trebaš zauzeti stav.”

Aleksić je razočaran i Vladom Republike Hrvatske.

“Udruga banaka i banke imaju utjecaj na HNB i na Vladu, a Vlada zasigurno ima utjecaj na neke od sudaca Vrhovnog suda. To je jedna strana, druga druga strana priče je inat. Postoje suci kojima nisam osobno drag jer sam ih prozivao, više ih neću prozivati jer nema smisla. Vjerujem da postoji inat sudaca koji ne žele ući u meritum problema ili možda samo jedan sudac pa se neki okupljalju oko njega koji je nama ‘neprijatelj’. Nije nam sklon u svakom slučaju, ali ne moraju oni biti nama skloni, oni moraju biti skloni pravu EU koje je jasno. Od pravomoćne presude u slučaju franak Vlada RH se nikada nije bavila ovim problemom. Zvali smo više puta, pozivali na sastanke, jednom smo bili u Ministarstvu gospdoarstvo, ali to je bilo samo kurtoazno. Sada smo prije nedavno tražili hitni sastanak za produljenje roka zastare, nismo dobili povratnu informaciju pa smo ponovno pitali pa se premijerov glasnogovornik ili tko već izvlačio da trenutno nema vremena pa su nas prebacivali na Ministarstvo financija, ministar nas nije primio pa na Ministarstvo gospodarstva… Eto, danas je zadnji dan, a nas nitko nije primio. Mi smo za Vladu RH stoka sitnoga zuba”, rekao je Aleksić.

