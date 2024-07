Zagreb je veliko gradilište, zatvaraju se najfrekventnije ceste: “Tak i tak nas je manje sad u Zagrebu, pa nek’ rade”

Podijeli :

Kao i svakog ljeta i ovog je Zagreb veliko gradilište. Gužve i zastoji na nekima od najprometnijih cesta u gradu bit će dobar test za živce vozača i ostalih sudionika u prometu.

I ovoga ljeta – gužve diljem metropole – i to zbog već tradicionalnih radova na prometnicama. Neke od najfrekventnijih ulica i cesta u Zagrebu – ako već nisu – bit će zatvorene.

Gotovo dva mjeseca dio zagrebačke Ilice bit će zabranjen za promet. I to na potezu od Selske ceste sve do ulice Črnomerec već ove subote 6. srpnja do kraja kolovoza. Razlog – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda.

Cijevi stare 130 godina

Radovi na starim cijevima još iz 1890., obuhvatit će 520 metara dionice ceste uz rekonstrukciju 15-tak kućnih priključaka. Građani svjesni dotrajale i neodržavane vodovodne mreže – kažu koristit će obilazne pravce, javni prijevoz, bicikle…

A bitno je promijeniti tu staru infrastrukturu, a sad kakav bude promet, snaći ćemo se. Pa ne smeta me ništa, bolje da rade nego da se krade. Pa normalno da smetaju, da, ali neka rade šta da radimo. Tak i tak nas je manje sad u Zagrebu, pa nek’ rade. Ja sam samo u javnom prijevozu, a ovima s autima će biti katastrofa. Sva sreća da nam još ne dolazi tu Sabor. Tek na jesen dolazi, dotle će ovo sve biti u redu.

A bageri na zagrebačkoj Trešnjevci već punom parom kopaju po Ozaljskoj ulici. I ovdje će radovi trajati do rujna. Iako je promet zabranjen za sva vozila u zoni gradilišta – automobili se voze po tramvajskim tračnicama.

Pa evo ja bih apelirao na policiju da malo više kontrolira ovaj promet. Znači u našoj ulici je u jednom danu pukla dva puta cijev i veselim se što su radovi tu. Ako se misle ne živcirat nek’ izbjegavaju. ima okolnih puteva. A radovi se moraju obavljati jel’ da?

Radovi na cestama u gradu, pa tako i na izgradnji cjevovoda i novih kućnih priključaka u Ozaljskoj odvijaju se u dvije smjene i trebali biti završeni u roku, tvrde iz Grada. Zbog gužvi mole se građani za strpljenje jer izgled grada onemogućava bolju regulaciju prometa.

“Odgovara onom iz 80-ih godina kad smo mi u Zagrebu sredinom 80-ih imali 60 tisuća vozila. Danas imamo 430 tisuća. Ceste su ostale više manje slične veličine. Prostora za dogradnju i proširenje nekakve velike avenije za još jednu ili dvije trake realno nema jer su zgrade, kuće, objekti u postojeći neki koridor iscrtani”, kaže nam Marko Vezlek iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i promet.

Blokiran zapad grada

Gradski zastupnici složni u tome da su radovi, posebice na vodovodnoj mreži nužni. Ipak, uvjereni su da je regulacija prometa mogla biti bolja – uz kamere i digitalizaciju, konzultaciju sa strukom pa time i – učinkovitiju gradnju.

“Primjer ulica grada Gospića, produžetak prema Ivanićgradskoj ono križanje. Radi se jedan nogostup, koji se treba proširiti, apsolutno smo za, međutim on se radi već 2 i pol, tri mjeseca. I onda vam se ujutro zatvori jedna traka, ljudi dolaze s istočnog dijela grada nastaje čep na Volovčici, na Slavonskoj, a na gradilištu nema nikoga”, tvrdi Mario Župan iz HDZ-a.

Važna obavijest: Uskoro kreću radovi u centru Zagreba, trajat će cijelo ljeto

Problem su i radovi na najprometnijim prometnicama onoj u Ilici i u Ozaljskoj – i to u isto vrijeme, ističe Renato Petek iz SDP-a. “Dogodilo se nekako da dva glavna pravca baš u zapadnom dijelu grada ili prema zapadu, izlazu iz grada će u jednome dijelu biti potpuno blokirani. Da li se to moglo izbjeći, da li se uopće smjelo ići da dvije velike žile kucavice da u tom dijelu budu zatvorene u istovremeno?”, pitao se.

A struka kaže – istovremeno zatvaranje žila kucavica u gradu, rezultat je lošeg prometnog planiranja.

“To je nešto što se ne bi smjelo dogoditi. Nažalost, događat će se zato što više različitih službi ugovara i dogovara radove i slaže prioritete i tu ne postoji koordinacija. Sam tender za radove treba puno kvalitetnije raspisati što će biti s prometom. Na neki način davati dodatne bodove izvođačima koji to mogu napraviti koji mogu utjecati što manje na promet, znači rad u više smjena, rad noću, vikendima, da predlože smjenu za organizaciju prometa. Takvi izvođači bi po meni trebali dobivati više bodova na samom natječaju iako su nešto skuplji”, navodi Marko Ševrović, stručnjak za sigurnost cestovnog prometa.

A da je novac vrijeme – znaju i sami građani koji zbog radova i gužvi često kasne, a kasni i javni prijevoz. Bilo ljeti ili nekim drugim mjesecima u godini pa se postavlja pitanje kako smanjiti ionako zagušen grad automobilima.

